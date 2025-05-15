Непереможний "Мисливець" обурився своєю позицією у рейтингу The Ring

Авторитетне видання The Ring нещодавно оновило рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагового дивізіону (P4P). Непереможний боксер Теренс Кроуфорд не погоджується зі своєю новою позицією.

На вершині рейтингу P4P від The Ring заслужено опинився Олександр Усик, який минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Одразу за його спиною розмістився Наоя Іноуе, а топ-3 найкращих замкнув Теренс Кроуфорд.

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Кроуфорд розкритикував The Ring

Непереможний американський "Мисливець" не згоден зі своєю позицією в оновленому рейтингу авторитетного журналу. Щоправда, мова не йде про першу сходинку Усика, а про другий номер японця Іноуе. Кроуфорд впевнений, що саме він повинен був посісти друге місце, а Іноуе мав стати третім, а не навпаки, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Я тільки третій в рейтингу? Як ви мене так оцінили? Хто мене так оцінив? Мені треба з ними поговорити. Так, Олександр Усик номер один, йому краще залишатися першим. Після Усика маю йти я, адже я кращий за Іноуе,

– заявив Кроуфорд.

Відзначимо, що вже у вересні поточного 2025-го року Кроуфорд проведе мегафайт із Саулем Альваресом. Є інформація, що двобій можуть перенести на один день із 12-го на 13-те вересня. Цікаво, що Канело посів в оновленому рейтингу The Ring 8-му позицію, втративши одну сходинку навіть після нещодавньої перемоги над Вільямом Скаллом.

Довідка. Теренс Кроуфорд провів у професіоналах 41 переможний двобій (31 – нокаутом) та жодної поразки. Сауль Альварес оформив 63 перемоги (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же нічиїх у 67-ми боях.

Кроуфорд та Альварес вже навіть провели дебютну дуель поглядів прямо на ринзі після звитяги мексиканця.