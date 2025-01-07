"Титули не мають значення": президент TopRank висловився про бій Джошуа – Ф'юрі

7 січня 2025, 15:45
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Автор: Єгор Торяник

Тодд Добефф прокоментував можливий бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Президент Top Rank оцінив шанси на проведення поєдинку.

Спортивний функціонер підкреслив значущість поєдинку між британцями. Він зазначив, що у Великій Британії очікують побачити це протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Дюбефф про бій Джошуа – Ф'юрі

Президент TopRank зазначив, що Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі залишаються великими боксерами. Тодд Дюбефф підкреслив, що в обох спортсменів є чимало фанатів, тому є сенс у проведенні бою.

Функціонер також зазначив, що рішення залишається за боксерами. Вони обидва мають зрозуміти, чи потрібний їм цей поєдинок та що вони планують робити у майбутньому.

Титули тут не мають значення. Але чи захочуть вони знову тренуватись і виходити в ринг. Я вважаю, що бій є реальним,
– сказав Дюбефф.

Нагадаємо, що раніше Ентоні Джошуа поставив ультиматум Тайсону Ф'юрі. Британський боксер хоче битись зі своїм співвітчизником у цьому році.