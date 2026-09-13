Чи є там Усик: ексчемпіон світу визначив найкращого боксера надважкої ваги

Колишній чемпіон світу Тоні Белью та промоутер Калле Зауерланд одностайно назвали Олександра Усика головним боксером надважкої ваги. На їхню думку, українець продовжує переконливо утримувати позицію найкращого представника дивізіону.

Свою оцінку експерти озвучили під час ефіру ютуб-каналу Fight Your Corner. Коли ведучий запитав, хто наразі є найсильнішим суперважковаговиком світу, Белью без вагань дав чітку відповідь.

Хто може наздогнати Усика

Зауерланд повністю підтримав цю думку.

Олександр Усик. Ніхто навіть не наблизився до нього. Агіт Кабаєл? Навіть не близько. Так, це Усик,

– заявив британський ексбоксер.

Ситуація навколо майбутніх поєдинків Усика

Наразі команда Усика працює над організацією його можливого прощального поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера. Очікується, що бій може відбутися у березні 2027 року в США.

Водночас у вересні суттєво активізувалися розмови про можливе третє протистояння Усика з Тайсоном Ф'юрі. "Циганський король" запропонував українцю провести ще один бій, хоча за контрактом мав зустрітися з Ентоні Джошуа. Ф'юрі заявив про можливе скасування цього поєдинку та вже встиг опублікувати постер потенційної третьої зустрічі з Усиком.

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Сам Усик коротко відреагував на ситуацію, зазначивши, що "йде за Тайсоном". Водночас офіційного контракту на проведення третього бою між Усиком і Ф'юрі наразі немає.