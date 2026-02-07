Усик тільки 2-й: визначено найкращого боксера у світі – хто лідер

Олександр Усик увійшов до переліку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Тричі абсолютний чемпіон світу опинився у десятці найкращих, однак не на першій сходинці.

Нещодавно CBS Sports оновив рейтинг найкращих боксерів світу. Лідером списку залишається абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе.

Дивіться також Ексчемпіон світу з України зробив заяву щодо завершення кар'єри в боксі

Хто найкращий боксер світу?

Другу позицію зберіг об'єднаний чемпіон надважкої ваги українець Олександр Усик. Третє місце посідає об'єднаний чемпіон у найлегшій вазі Джессі Родрігес.

До п'ятірки також увійшли Шакур Стівенсон та абсолютний Дмитро Бівол. Зазначимо, що Стівенсон нещодавно став чемпіоном у четвертій ваговій категорії за рекордний час.

Як повідомляє ESPN, Шакуру знадобилося 7 років для того, щоб встановити рекорд по титулах у різних дивізіонах.

Рейтинг найкращих боксерів світу від CBS Sports

Наоя Іноуе Олександр Усик Джессі Родрігес Шакур Стівенсон Дмитро Бівол Девід Бенавідес Артур Бетербієв Джунто Накатані Девін Хейні Джарон Енніс

Хто очолює рейтинг найкращих боксерів світу?