Менеджер Ф'юрі назвав умову для нового бою з Усиком

Розмови про можливий третій бій між британцем Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком досі не вщухають. Попри те, що обидва боксери наближаються до завершення кар'єр, серед уболівальників продовжують обговорювати їхню потенційну зустріч на фінальному етапі виступів.

Менеджер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ф'юрі Спенсер Браун заявив, що в разі перемоги британця над Ентоні Джошуа команда "Циганського короля" хотіла б знову організувати поєдинок з Усиком. Про це він розповів в інтерв'ю Sky Sports.

У команді Ф'юрі відповіли щодо третього бою з Усиком

Він також повідомив, що контракт на бій Ф'юрі – Джошуа розрахований лише на один поєдинок, а реванш наразі не є пріоритетом для команди британця.

За контрактом прописано один бій. Один великий бій. Усе з самого початку планувалося саме під це. Я не кажу, що другого бою не може бути. Але якщо Тайсон переможе, ми б хотіли також повернутися до справ із Усиком,

– сказав він.

За словами менеджера, для Ф'юрі та Джошуа цей поєдинок може стати одним із останніх у кар'єрі. Тому поразка будь-кого з британців змусить його замислитися над подальшими виступами.

Вони всі вже близькі до завершення кар'єри. Хто б тут не програв – куди йому далі рухатися? Це складне питання. Хто переможе – для того історія триває. А той, хто програє, муситиме міцно замислитися, що робити далі й коли саме ставити крапку,

– зазначив Браун.

Таким чином, у разі перемоги Ф'юрі над Джошуа його команда розглядає можливість повернення до протистояння з Усиком. Українець уже двічі перемагав британця у 2024 році, обидва поєдинки завершилися рішенням суддів на користь Олександра.

Бій Ф'юрі – Джошуа запланований на 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі. Переможець отримає спеціальний пояс Battle of Britain.