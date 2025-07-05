Впливовий промоутер вщент розніс ідею трилогії Усик – Ф'юрі

Днями Тайсон Ф'юрі анонсував свій третій бій із Олександром Усиком. "Циганський король" вже навіть назвав дату та місце проведення трилогії – 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Тайсон Ф'юрі запевняв, що лише бій проти Олександра Усика зможе його переконати повернутись у профі-ринг. Щоправда, боксерська аудиторія прописує "Циганському королю" британську битву із Ентоні Джошуа. Промоутер останнього Едді Хірн поділився думкою щодо можливої трилогії Усик – Ф'юрі, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Трилогія Усик – Ф'юрі: думка Едді Хірна

Відомий промоутер заявив, що був упевнений у тому, що Тайсон у майбутньому відновить свою кар'єру. Однак ніколи прямо не скаже, що хоче вийти у ринг проти його підопічного Джошуа. Едді Хірна наголосив, що нікому буде не цікава трилогія між Усиком та Ф'юрі, яку анонсував Тайсон.

Але хороша річ у тому, що він заговорив про третій бій з Усиком – це реакція, яку видно в мережі. При всій повазі, це нікому не цікаво. Усі хочуть лише бій з Джошуа. Тож ми просто будемо робити своє, він – своє, а там побачимо, до чого все дійде,

– додав Хірн.

Також промоутер пригадав свою розмову із Туркі Аль еш-Шейхом щодо ймовірної британської битви між Джошуа та Ф'юрі. Туркі особисто готовий зайнятись організацією цього мегафайту.

Нагадаємо, що саме дві поразки від Усика у 2024-му відправили Ф'юрі на пенсію. Це були дебютні фіаско у професійній кар'єрі Тайсона. "Циганський король" вкотре попрощався із боксом на статистиці у 37-м боїв, у яких здобув 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та одній нічиї (у першому двобої проти Деонтея Вайлдера).

Тайсон вже почав ображати Усика. Ф'юрі опублікував відео з секс-лялькою з обличчям українця, запевнивши, що готується до трилогії.