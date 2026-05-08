Ламав супернику щелепу, бився з Усиком і хоче ще: 3 справді цікаві факти про Фабіо Вордлі

У суботу 9 травня Фабіо Вордлі проведе поєдинок проти Даніеля Дюбуа. Це протистояння називають боєм майбутнього суперника Олександра Усика проти колишнього.

Напередодні бою між двома британцями 24 Канал розповідає про справді цікаві факти з життя та кар'єри Фабіо Вордлі. Зокрема, про те, що він уже бився проти Олександра Усика, але хоче ще.

Важливо Новий чемпіон світу обіцяє вперше перемогти Усика, щоб завадити бою з Ф'юрі

Чому Фабіо Вордлі не виступав у аматорах?

Фабіо Вордлі доволі молодий, особливо для надважкої ваги, боксер. Йому всього 30 років. Утім на професіональному рингу він дебютував уже у 24-річному віці, ніколи перед тим не бившись на аматорському рівні.

Він займався боксом і бився проти опонентів у залах рідного Іпсвіча. Там його й помітив зірковий британський боксер Ділліан Вайт, який пізніше став менеджером спортсмена. Тренується Вордлі довгий час під керівництвом Роберта Годжінса, який допоміг йому нівелювати відсутність аматорської кар'єри.

У 2017 році британець дебютував на професійному рингу. Уже в першому своєму поєдинку він здолав Якуба Войцицького за очками. У тому бою він продемонстрував свою головну чесноту – вибухову силу. А за 3 роки Фабіо здобув свій перший титул чемпіона Англії, коли в 3 раунді нокаутував Саймона Валлілі.

На початку 3-ї трихвилинки Вордлі потряс опонента лівим хуком - той влетів у канати, потрапив під потужне бомбардування, забув про необхідність відповідати ударами на удари. Втрутився рефері і зупинив бій,

– так проаналізували поєдинок оглядачі авторитетного видання vRINGe.

Перемога Фабіо стала його першим серйозним кроком на англійській боксерській арені.

Коли Вордлі познайомився з Усиком?

Ще до завоювання Вордлі свого першого титулу молодого британця помітила команда Олександра Усика. Він отримав запрошення від українського боксера долучитись до його тренувального табору в Україні та стати спаринг-партнером Усика.

"Я провів вісім тижнів в Україні у двох локаціях. Це був шалений досвід для мене, адже тоді це було дуже рано у моїй кар’єрі. У мене було, може, три поєдинки, і він попросив мене приїхати. Я спарингував із ним. Це був перший раз, коли я поїхав на спаринги в чужий табір. Я був трохи здивований тим, що він обрав саме мене. Я думав, звідки він взагалі про мене знає", – пригадував ті події Вордлі в коментарі ютуб-каналу The Ring.

Вордлі наголошував, що його тоді ніхто не знав навіть у Британії, тож, він миттєво ухопився за нагоду тренуватись з одним із найкращих боксерів у світі. Йому було важливо та цікаво побачити та зрозуміти, як тренується Олександр Усик. Зараз же він мріє про офіційний бій із українцем на ринзі в боротьбі за чемпіонський титул, який він називає "завершенням кола".

Яким є єдиний 12-раундовий бій у кар'єрі Вордлі?

Фабіо Вордлі є справжнім майстром нокаутів. У своїй професійній кар'єрі він провів 21 бій, із яких 20 виграв нокаутом. Єдиний бій у кар'єрі британця, який тривав усі 12 раундів відбувся весною 2024 року проти Фрейзера Кларка. Тоді рефері присудили нічию, але експертне середовище висловлювало свою прихильність до Фрейзера.

Я не можу визначити переможця, але я схиляюся до Фрейзера Кларка. Перший бій був дуже близьким, це був чудовий поєдинок, вони обидва мені подобаються. Можливо, я схиляюся до Кларка, тому що я провів з ним багато часу в Англійському інституті спорту у Шеффілді, де завершив останню частину своєї кар’єри під керівництвом Роба Маккракена,

– зауважив колишній чемпіон Карл Фроч.

У жовтні суперники зустрілись у бою-реванші в Ер-Ріяді, й тут Вордлі продемонстрував свою силу нокаутів. У Саудівській Аравії Фабіо переміг Кларка вже в першій трихвилинці, до того ж зламавши йому ще й щелепу.

Останні новини про Фабіо Вордлі: коротко