Не тільки Клички й Усик: 3 відомі боксери з України, які стали чемпіонами світу

Україна має дуже багато талановитих боксерів. Найвідомішими, звісно, є брати Клички й Олександр Усик, але не тільки вони ставали чемпіонами світу.

Титул чемпіона світу з професійного боксу – це звання найкращого бійця на планеті в певній ваговій категорії, повідомляє 24 Канал. Українці неодноразово здобували таке звання на рингу.

Якщо спиратись на рейтинг українських боксерів у авторитетному виданні BoxRec, то можна скласти топ-трійку українських боксерів із титулом чемпіона світу, якщо не брати до уваги братів Кличків й Олександра Усика.

Скільки разів титул чемпіона світу вигравав Василь Ломаченко?

На професійному рингу Василь Ломаченко здобув сумарно 6 титулів чемпіона світу. Першою його перемогою за звання чемпіона світу став бій із американцем Гаррі Расселом-молодшим. Українець здобув перемогу рішенням суддів.

Останній на сьогодні його бій теж був чемпіонським. У поєдинку з австралійцем Джорджем Камбососом Ломаченко виграв титули IBF і IBO в легкій вазі. У 2025 році Василь повідомив про завершення кар'єри та відмовився від поясів.

Якою є історія непереможного Сергія Дзиндзирука?

Сергій Дзиндзирук виборов титул чемпіона світу WBO в першій середній вазі у грудні 2005 року. Цей пояс був українця впродовж шести років. Він провів 7 успішних захистів свого титулу. Символічно, що в одному з тих боїв він переміг росіянина, дрони чиєї країни він зараз успішно збиває в лавах ЗСУ в Броварському районі.

Свій титул на ринзі Дзиндзирук не віддав. WBO відібрала його в нього у 2011 році через те, що Сергій довго не проводив захистів. Основною проблемою того, що українця довго не було на рингу, було те, що його промоутерська компанія Universum ніяк не могла організувати для нього бій.

Хто є ще одним чемпіоном світу з Броварського району?

Віктор Постол – уродженець Броварського районі – ще один українець – чемпіон світу з боксу. Цей титул за версією WBC в першій напівсередній вазі він виборов у поєдинку з аргентинцем Лукасом Матіссе. Той бій заслуговує окремої кінематографічної історії.

Аргентинця вважали великим фаворитом протистояння. Він і його команда будували плани, заглядаючи за спину українцю. Утім Постом усіх здивував на рингу. У 10 раунді українець упіймав суперника ударом із правою назустріч і нокаутував його, через що Матіссе всівся на настил рингу й не вставав до кінця відліку.

