3 українські боксери, які стали мільйонерами

Успіх, всесвітня слава, купа прихильників – це те, що може подарувати спортсмену бокс. Однак крім того це один із способів легально розбагатіти.

З-поміж українських боксерів є ті, хто стали доларовими мільйонерами завдяки перемогам на рингу, повідомляє 24 Канал. Дехто з них здобував восьмизначну суму тільки за один бій.

Хто з боксерів найбагатший спортсмен в усій Україні?

Олександр Усик – найкращий спортсмен України сучасності. Він заробляє в 5 разів більше, ніж будь-який інший атлет із України. Це абсолютно недивно, оскільки успіхи Усика в ринзі просто феноменальні. Він, зокрема, двічі став абсолютним чемпіоном світу.

Цікаво, що лише за один бій із Тайсоном Ф'юрі в грудні 2024 року Усик отримав гонорар у 100 мільйонів доларів. Тобто, таку суму він заробив за один вечір. Загалом статки Усика оцінюються в понад 200 мільйонів доларів і він входить у топ-10 найбагатших спортсменів світу.

Чому Володимир Кличко багатший за Віталія?

Брати Клички стали мільйонерами тільки завдяки одному бою. Кожен їхній бій на рингу оцінювався в мінімум 5 мільйонів доларів. Однак Володимир Кличко заробив майже вдвічі більшу суму, ніж його брат – 120 мільйонів доларів.

Найприбутковішим для українця знову ж таки став бій проти Тайсона Ф'юрі. І хоч Кличко поступився в тому поєдинку гонорар у розмірі 22 мільйони євро він отримав. Та й крім цього бою в українця було дуже багато касових боїв.

Якими є статки Віталія Кличка?

За свою спортивну кар'єру нинішній міський голова Києва заробив понад 60 мільйонів доларів. За титульні бої він отримував приблизно стільки ж скільки і його брат. Утім Віталій заробив меншу суму грошей через тривалу паузу в кар'єрі та меншу кількість поєдинків.

Найбільш прибутковим боєм для Віталія став поєдинок ще 2003 року проти Леннокса Льюїса. Гонорар українця склав 8 мільйонів доларів. Цікаво, що під час активної спортивної кар'єри Кличко-старший заробляв ще й на контрактах із брендами Mercedes-Benz і BOSS.

Останні новини про українських боксерів: коротко