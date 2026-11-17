Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Девід Бенавідес оцінив свої шанси у потенційних поєдинках із провідними боксерами світу. Американець зізнався, що є лише два суперники, яких він не зміг би перемогти достроково.

Серед них – український чемпіон Олександр Усик. Про це він розповів в інтерв'ю DAZN, взявши участь в опитуванні щодо кількості раундів, необхідних йому для перемоги над потенційними суперниками.

Бенавідес назвав Усика та Ф'юрі боксерами, яких не зможе нокаутувати

Окрім Усика, американець назвав британця Тайсона Ф'юрі. Водночас щодо інших боксерів він висловив значно сміливіші прогнози. Зокрема, Бенавідес заявив, що здатен нокаутувати росіянина Дмитра Бівола та австралійця Джея Опетаю вже протягом перших двох раундів.

Ще амбітніший прогноз американець зробив щодо мексиканця Сауля Альвареса. На його думку, для перемоги над зірковим суперником йому вистачило б лише одного раунду.

Бенавідес готується до об'єднавчого бою

Наступний поєдинок 29-річний американець проведе 5 грудня в Глендейлі, штат Арізона. Його суперником стане чемпіон світу за версією WBC поляк Міхал Чесляк. На кону стоятимуть одразу три чемпіонські титули у першій важкій вазі – WBA, WBO та WBC.

Бенавідес уже озвучив прогноз на майбутню зустріч, заявивши, що розраховує нокаутувати Чесляка протягом двох раундів.

Усик і Бенавідес можуть зустрітися у 2027 році

Окрему увагу привертає можливе протистояння Бенавідеса з Усиком. Раніше український боксер оголосив про намір повернутися до першої важкої ваги, щоб поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.

Американець, зі свого боку, підтвердив зацікавленість у такому поєдинку та готовність зустрітися з Усиком. Попередньо бій можуть організувати у 2027 році.

Раніше Бенавідес уже заявляв, що впевнений у своїй перемозі над українцем. Водночас британський тренер Дейв Колдвелл прокоментував бажання Усика зустрітися з непереможеним американцем, назвавши такий задум божевільним.