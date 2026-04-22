Через кілька років після чемпіонського бою Брієдіс розкрив досі невідомі деталі зустрічі. На своєму ютуб-каналі він заявив, що разом з Усиком підійшов до поєдинку не в оптимальній формі.

Що Брієдіс сказав про Усика?

Латвієць зазначив, що перед зустріччю побачив у суперника герпес, що, за його словами, вказує на те, що імунітет Усика був ослаблений.

Я вважаю, що Усик, як і я, не був готовий на 100%. Скажу одну деталь – у нього перед боєм був герпес на губі. Це свідчить про вірус і ослаблений імунітет, тобто організм із чимось боровся,

– сказав Брієдіс.

Він додав, що бій з українцем виявився цікавим і конкурентним й про нього досі говорять.

Додамо, що бій Усика та Брієдіс у першій важкій вазі закінчився важкою перемогою українського боксера рішенням суддів.

Як йдеться на сайті BoxRec, на суддівських записках було двічі 115:113 на користь Олександра. Ще один суддя зафіксував нічию 114:114.

Що далі для Усика?

39-річний боксер наступний бій проведе 23 травня у Гізі біля єгипетських пірамід. Суперником Усика стане відомий кікбоксер Ріко Верховен, у бою проти якого українець захищатиме чемпіонський пояс WBC.

14 квітня відбулася перша спільна пресконференція бійців, під час якої вони також провели дуель поглядів.

Низка експертів вважають Усика беззаперечним фаворитом поєдинку. Так, відомий тренер Малік Скотт заявив, що результат бою очевидний. Фахівець не вірить у перемогу Верховена, який проведе тільки другий бій за правилами боксу.