Єдиний на все покоління: у Британії обрали наступника Усика

Олександр Усик звільнив чемпіонські титули, що дало змогу решті боксерів поборотися за звання короля надважкого дивізіону. Відомий британський боєць Дерек Чісора поділився думками, хто стане наступником 39-річного українця.

В інтерв'ю виданню Seconds Out Чісора заявив, що Даніель Дюбуа та Мозес Ітаума – це двоє боксерів, які на голову вищі за своїх суперників у важкій вазі.

Чісора обрав наступника Усика

За словами британця, Ітаума – це єдиний боєць, який може створити проблеми всім боксерам дивізіону.

"У цьому поколінні зараз є лише одна людина, яка може доставити головний біль усім, і це Мозес. Окрім того, я вважаю, що Даніель також позбувся "своїх демонів", – сказав Дерек.

Він продовжив, що не знає жодного іншого бійця, який би зараз міг створити проблеми цим двом хлопцям.

Чісора пояснив, чому, на його думку, Дюбуа може скласти конкуренцію 21-річному Ітаумі, якому видали чимало авансів. Британець переконаний, що Даніель став кращим, вдосконалившись.

Нагадаємо, наступний бій Ітауми відбудеться 29 серпня, де він на лондонській O2 Arena зустрінеться з досвідченим хорватом Філіпом Хрговичем.

Попередній поєдинок непереможного британця відбувся у березні, коли він брутально нокаутував американця Джермейна Франкліна.

Зазначимо, що в межах шоу у Лондоні на ринг повернеться ексчемпіон світу з України Денис Берінчик, який битиметься проти місцевого боксера Сема Ноукса. Срібний призер Олімпіади-2012 спробує реабілітуватися після поразки Кейшону Девісу у лютому 2025 року.