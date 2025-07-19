Усик – Дюбуа: хто із зірок приїхав на реванш у Лондон

У суботу, 19 липня, відбувається грандіозний вечір боксу на лондонському стадіоні "Вемблі". Чимала кількість зіркових гостей заради цієї боксерської події прибула у столицю Великої Британії.

Багато зірок приїхали у Лондон, аби побачити, хто ж стане новим абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі. У головному бою вечора боксу у ринг вийдуть Олександр Усик та Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Хто приїхав на реванш Усик – Дюбуа у Лондон?

У столицю Великої Британії вже приїхав колишній британський боксер Тайсон Ф'юрі, якого Усик у 2024-му році двічі переміг та відправив на пенсію. "Циганський король" у притаманному для себе стилі зіграв на публіку.

Як Ф'юрі заспівав перед реваншем: дивіться відео

Також підтримати Усика у реванші приїхав колишній нападник збірної України та великий волонтер Роман Зозуля.

Сьогодні я знову тут. Але вже не як гравець, а як вболівальник. Минають роки, змінюються ролі, але відчуття — ті самі. Хочу побажати успіху своєму другу – Олександру Усику. Саша, ми з тобою! Віримо в тебе!

– підписав фото ексфутболіст.

Також на "Вемблі" першим вже прибув й наш козак Олександр Усик. Із собою українець не забув взяти іграшкового віслюка, який йому раніше подарувала старша донька Єлизавета, який став для боксера талісманом.

Також збираються зірки не лише спорту.

Конголезький боксер Мартін Баколе також вже розмістився поруч із рингом на лондонському стадіоні.



Баколе на реванш Усик – Дюбуа / Скриншот із інстаграму боксера

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін разом із дружиною прилетіли у столицю Великої Британії, аби наживо підтримати свого земляка.

Відео, як Лунін із дружиною приїхали на реванш Усика

На бій Усик – Дюбуа приїхав голлівудська зірка кіно Джейсон Стейтем. Також у рингсайді своє місце зайняв Джейк Пол.

Стейтем приїхав на реванш Усик – Дюбуа: дивіться відео