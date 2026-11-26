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За словами 34-річного француза, Олександр Усик уже не є безпосереднім учасником боротьби за лідерство в надважкій вазі, оскільки може повернутися до крузервейту. Про це повідомляє The Ring.

Йока назвав найкращого боксера надважкої ваги

Також Йока виключив із рейтингової дискусії Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

Думаю, Усик зараз уже поза цією дискусією та повертається в крузервейт. "Ей-Джей" і Ф'юрі, на мою думку, теж не беруть у ній участі, тому що вони на іншому рівні. Зараз вони проводять бої заради грошей. У надважкій вазі, думаю, Даніель Дюбуа точно є номером один у світі– заявив він.

Француз також відзначив професіоналізм і працездатність британця. На його думку, Дюбуа є прикладом того, як наполеглива робота та постійна активність можуть допомогти боксеру повернутися на вершину навіть після серйозних невдач.

Тренуватися разом із ним – це мотивація. Він тебе підштовхує. Коли бачиш, що спарингував із хлопцем і можеш на тренуваннях битися з ним на рівних, думаєш: "Гаразд, мені потрібно більше вірити в себе, більше працювати й просто продовжувати". Можна брати приклад із того, як він працює. Він дуже цілеспрямований– додав боксер.

Дюбуа повернувся на вершину після поразки від Усика

Після двох поразок від Усика Дюбуа зумів повернутися на вершину надважкого дивізіону. У 2026 році британець двічі достроково переміг співвітчизника Фабіо Вордлі: у травні завоював титул WBO, а в жовтні успішно захистив його в реванші.

Наступним суперником стане Джозеф Паркер

25 листопада стало офіційно відомо про наступного суперника Дюбуа. 30 січня 2027 року в Манчестері британський чемпіон проведе захист титулу WBO проти колишнього чемпіона світу з Нової Зеландії Джозефа Паркера.

Поєдинок відбудеться на арені Co-op Live. Трансляцію заплановано на платформі DAZN.

Зазначимо, що Дюбуа та Паркер мали зустрітися ще в лютому 2025 року в Саудівській Аравії, однак тоді британець знявся з бою через хворобу. Його замінив Мартін Баколе, якого новозеландець нокаутував у другому раунді.