Ф'юрі назвав "політикою" поразки Усику та кинув виклик на другий реванш

Тайсон Ф'юрі не може змиритися з поразками Олександру Усику. Британець повернувся у бокс після завершення кар'єри і тепер вимагає в українця ще один реванш.

Ф'юрі у своєму інстаграмі вкотре поставив під сумнів справедливість перемоги Усика. На думку колишнього чемпіона світу, його "пограбували".

Дивіться також Хто кращий – брати Клички чи Усик: відомий сайт дав несподівану відповідь

Що Ф'юрі сказав про реванш з Усиком?

Ба більше, "Циганський король", як називають боксера, назвав перемоги українця "політикою". Тайсон впевнений, що зможе повернути собі звання чемпіона.

Два чортових рішення не визначають майбутнє людини, її життя або кар'єру. Перший бій з Усиком був подарунком, другий – відвертим пограбуванням. Але я в порядку, я розумію, що це політика. Я йду за тобою, після мого повернення на трон тебе буде повалено. На сто відсотків, у мене немає жодних сумнівів, що я знову зможу досягти вершини. Протягом цього року я повернуся на вершину боксу в надважкій вазі,

– сказав Ф'юрі.

Що відомо про повернення Ф'юрі?

Після двох поспіль поразок Усик у 2024 році британський боксер вирішив завершити кар'єру. Проте на початку 2026 році Тайсон шокував рішенням повернутися на ринг та розпочав тренування.

Як йдеться на сайті BoxRec, протягом кар'єри Ф'юрі провів 36 боїв, в яких здобув 34 перемоги. Єдиний боксер, якому програв британець, це Усик. Український чемпіон не проти зустрітися з Тайсоном, але висунув умову.

Усик заявив, що проведе бій з Ф'юрі, якщо на кону буде статус абсолютного чемпіона світу. Для цього британцю щонайменше потрібно здобути пояс WBO, який утримує Фабіо Вордлі.

Окрім Усика, серед імовірних суперників британця називали Ентоні Джошуа. Однак останній нещодавно потрапив у смертельну аварію і не відомо, чи "Ей-Джей" захоче продовжувати кар'єру.

Хто наступний суперник Усика?