Ф'юрі анонсував вогняну трилогію з Усиком: боксер назвав дату бою
- Тайсон Ф'юрі анонсував трилогію з Олександром Усиком, повідомивши про дату поєдинку.
- Ф'юрі повертається на ринг після поразки від Усика у грудні 2024 року, де українець переміг одноголосним рішенням суддів.
Тайсон Ф'юрі тривалий час тримав мовчання стосовно свого майбутнього. Ба більше, колишній чемпіон світу запевняв, що насолоджується відпочинком і не збирається повертатись на ринг.
Водночас останніми місяцями "Циганський король" публікував відео з тренування, чим підігрівав інтерес фанатів до свого камбеку. Проте все-таки британець анонсував трилогію з Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Ф'юрі.
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Ф'юрі запланував бій з Усиком
Тайсон Ф'юрі засумував на пенсії та вирішив знову побитись з Олександром Усиком. Раніше вже Туркі Аль аш-Шейх, який організував два поєдинки між українцем і британцем, анонсував повернення "Циганського короля".
Тепер Тайсон Ф'юрі у своїх соціальних мережах офіційно повідомив про повернення у професійний ринг. "Циганський король" назвав дату та місце бою – 18 квітня 2026 року на "Вемблі".
Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик бились востаннє у грудні 2024 року. У тому поєдинку український чемпіон здолав "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.
Раніше повідомляли про те, що Тайсон Ф'юрі оцінив силу ударів Олександра Усика. Британець розкритикував Короля хевівейту, якому двічі поступився.