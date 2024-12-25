Новий рейтинг найкращих боксерів хевівейту: на якому місці Усик та Ф'юрі

Рік, який був багатий на боксерські поєдинки закінчується, а відомий портал GiveMeSport опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів хевівейту прямо зараз. Олександр Усик заслужено перебуває на вершині.

Боксер із Сімферополя очолив рейтинг найкращих супертяжків на цей час від GiveMeSport. 21 грудня (22 грудня в Україні) Олександр Усик вдруге за 2024-й рік переміг Тайсона Ф'юрі за рішенням суддів (одноголосним), повідомляє 24 Канал.

Цікаво Усик розкрив бій, який став для нього найскладнішим

Рейтинг найкращих супертяжів

Після двох поразок поспіль, які стали дебютними у кар'єрі британця, "Циганський король" опустився на третю сходинку. Натомість срібну позицію посідає Даніель Дюбуа, який кинув виклик Усику на реванш. Олександр прийняв його та попросив саудитів організувати двобій. Однак "Динаміт" вже назвав місце, у якому хотів би побитись проти непереможного українця. І це не Саудівська Аравія.

До слова. Усик вже перемагав Дюбуа влітку 2023-го року. Бій закінчився у 9-му раунді технічним нокаутом українця.

Біля топ-3 лідерів розташувався ще один повалений Усиком боксер із Великої Британії – Ентоні Джошуа. А Ей Джею у спину дихає претендент на звання чемпіон світу Джозеф Паркер.

Також у десятку найкращих від відомого порталу потрапили: Агіт Кабаєл, Чжан Чжілей, Мартін Баколе, Майкл Хантер та Мозес Ітаума, який відповідно замкнув топ-10 супертяжів.

Нагадаємо, що наразі Усик та Ф'юрі відсторонені від боксу після очного реваншу. WBC усунула обох супертяжків від рингу, аби не ризикувати їх здоров'ям.