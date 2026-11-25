Відомий спортивний журналіст Сергій Пейчев висловився щодо подальших кроків у кар'єрі Олександра Усика. Він наголосив, що українець уже неодноразово спростовував скептичні прогнози експертів, зокрема й щодо протистояння з Тайсоном Ф'юрі.

На його думку, лише сам боксер має вирішувати, чи варто йому йти на нові спортивні ризики. Про це він розповів у інтерв'ю для 24 Каналу.

Пейчев оцінив кар'єру Усика

Він пригадав, як раніше навіть у тренерському штабі українця сумнівалися в його шансах проти "Циганського короля", проте реальність розставила все на свої місця.

"Чи варто ризикувати? Я думаю, скаже лише він. Це його кар'єра, це його життя. І там, де всі казали, що варто зупинитися, він продовжував, і, по факту, не помилявся. Я пам'ятаю одну розмову. Я навіть записував інтерв'ю з одним із колишніх тренерів Усика, який розповідав, що Усик і Тайсон Ф'юрі – це взагалі інші галактики, що він ніколи в житті його не переможе, що від одного удару Ф'юрі Усик полетить у космос. Але реальність довела зовсім інше. Де Усик, а де Ф'юрі – ми всі бачимо. Тому я тут не давав би своїх прогнозів. Як він вирішить, так і буде правильно", – зазначив Пейчев.

Що зараз відбувається в кар'єрах обох боксерів

23 травня в єгипетській Гізі Усик захистив пояс WBC, перемігши технічним нокаутом у 11-му раунді зірку кікбоксингу Ріко Верховена. Уже 26 червня українець добровільно звільнив усі чемпіонські титули, залишивши за собою лише статус чемпіона за версією журналу The Ring, щоб уникнути обов'язкових захистів.

Наразі Усик розглядає можливість повернення до першої важкої ваги (крузервейту) заради бою за звання абсолютного чемпіона проти непереможеного американця Девіда Бенавідеса, водночас у медіа продовжують обговорювати ймовірну трилогію з Ф'юрі.

Після короткочасної паузи на початку 2025 року британський боксер відновив кар'єру у 2026-му, здобувши перемоги над Арсланбеком Махмудовим і Маріушем Вахом. Уже 11 грудня на стадіоні "Principality" у Кардіффі Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа в поєдинку за титул суперчемпіона WBA та спеціальний пояс Battle of Britain. Трансляцію бою покаже Netflix, а вихід боксерів у ринг очікується 12 грудня близько 03:00 за київським часом.

Напередодні поєдинку, 27 листопада, на платформі також вийде документальний фільм про життя Ф'юрі, в анонсах якого британець уперше публічно розповів, що після бою з Володимиром Кличком лікарі діагностували йому шизофренію та біполярний розлад.