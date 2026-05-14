Усик – Ітаума: ексчемпіон світу поставив крапку щодо мегабою

Олександр Усик 23 травня захищатиме свій титул чемпіона світу за версією WBC у поєдинку проти Ріко Верховена. Як об'єднаний чемпіон у важкій вазі українець залишається бажаним суперником для низки боксерів, зокрема Мозеса Ітауми, який не приховує свого бажання битися з ним.

Однак колишній чемпіон світу Карл Фремптон вважає, що Усику не потрібно битися проти Ітауми, повідомляє DAZN. За його словами, цей поєдинок не вплине на боксерську спадщину українського чемпіона.

Що Фремптон сказав про бій Усик – Ітаума?

Експерт прогнозує, що 39-річний Усик не битиметься проти Ітауми та наголосив, що українець не уникає цієї зустрічі.

Також фахівець вважає, що в майбутньому Ітаума стане наступником Усика, тобто домінуватиме у надважкій вазі після українця.

Я не думаю, що йому обов'язково треба битися з Мозесом. Це не вплине на його спадщину. Я вважаю, що Мозес стане Усиком своєї епохи, свого покоління,

– сказав Фремптон.

Хоча ексбоксер розділяє бажання Мозеса перевірити себе в бою з Усиком, він схиляється до того, що Ітаумі краще зустрітися з новоспеченим чемпіоном світу за версією WBO Даніелем Дюбуа.

Утім, з Фремптоном частково не погоджується колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський. У коментарі NV експерт заявив, що було б цікаво подивитися на зустріч українця і британця. Однак тренер поставив під сумнів готовність Ітауми до такого протистояння.

Чому шляхи Усика та Ітауми розійшлися?

Олександр Усик не приховує, що його кар'єра у боксі наближається до завершення. Так, у планах боксера провести тільки три поєдинки, зокрема проти Верховена й Тайсона Ф'юрі, а також, можливо, з Агітом Кабаєлом чи Дюбуа.

За майже 13 років професійної кар'єри непереможний українець тричі став абсолютним чемпіоном світу, підкоривши дві вагові категорії. Як пояснив Сергій Лапін, директор команди Усика, після усіх здобутків у боксі останні роки на ринзі Олександр присвятить не тільки спортивним досягненням, але й фінансовим здобуткам.

Водночас 21-річний Ітаума, який перейшов у професіонали тільки три роки тому, розпочав свій шлях до визнання. У крайньому поєдинку він переміг Джермейна Франкліна, чим заслужив рекомендацію стати офіційним претендентом на пояс WBO.

Шляхи Усика та Ітауми розійшлися, оскільки це боксери різних епох, а їх кар'єри перебувають на різних етапах. Це підтвердив й Усик, який раніше запевнив, що не битиметься з Ітаумою, адже не хоче зашкодити кар'єрі молодого британця.

Експерт і колишній чемпіон Насім Хамед підтверджує, що проводити бій спортсменів не потрібно. У коментарі talkSPORT Boxing фахівець заявив, що Мозес ще не має досвіду для боїв на такому рівні, а для Усика ця зустріч не має сенсу зі спортивної точки зору, адже він досяг усього як боксер-професіонал.

Що далі для Усика та Ітауми?

Наступний бій Усика відбудеться вже 23 травня у Гізі проти Ріко Верховена. У цьому поєдинку спортсмен з України проведе офіційний захист поясу WBC. Також стало відомо, що Олександр проводитиме захист поясу WBA, однак цей титул не стоятиме на кону для його суперника.

Верховен – колишній абсолютний чемпіон світу з кікбоксингу та має тільки один бій за правилами боксу. У 2014 році він побив маловідомого угорця Яноша Фінферу, після чого більше не виходив на ринг.

Щодо Ітауми, то Френк Воррен, промоутер бійця, заявив, що британець у наступному поєдинку битиметься проти боксера з топ-10 рейтингу. Також, за попередніми даними, бій Мозеса відбудеться 8 серпня.