"Ми не погодимося на менше": Усик отримав черговий ультиматум перед наступним боєм

Олександр Усик у наступному поєдинку повинен провести обов'язковий захист титулу чемпіона світу за версією WBC. Офіційним суперником українця має стати претендент на пояс – Агіт Кабаєл.

Промоутер Френк Воррен розповів про переговори щодо бою Усик – Кабаєл. Його слова передає The Stomping Ground.

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Усику дали 30 днів на переговори з Кабаєлом

Промоутер нагадав, що Світова боксерська рада напередодні офіційно санкціонувала поєдинок боксерів. Тому в Усика є 30 днів на переговори, після чого йому доведеться піти або на промоутерські торги, або зробити пояс WBC вакантним.

Ми з'ясуємо, що залишилося в Усика, бо наступним він має битися з Кабаєлом. WBC санкціонувала цей бій. У нього є 30 днів на переговори. Якщо ми не домовимося про умови, то будуть промоутерські торги. Інакше йому доведеться звільнити пояс,

– розповів Воррен.

Нагадаємо, Усик 24 травня переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді. Після бою інвестор Туркі Аль-аш Шейх, який організовував поєдинок, заявив, що бійці повинні провести реванш.

Воррен у відповідь на слова Туркі зауважив, що Усик і Верховен можуть провести реванш, але українцю доведеться відмовитися від поясу WBC.

"Вони можуть провести реванш, але йому доведеться звільнити пояс. Агіт заради цього наполегливо працював. Ми всі заради цього наполегливо працювали. Він довго був претендентом. Він тимчасовий чемпіон. Усик повинен захищати титул. Ми не погодимося на менше", – сказав промоутер.

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