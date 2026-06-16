"Це небезпечний бій": назвали боксера, який переможе Усика

У наступному поєдинку Олександр Усик повинен провести захист титулу WBC проти обов'язкового претендента Агіта Кабаєла. Менеджер німецького боксера Спенсер Браун вірить, що його клієнт може завдати першої поразки українцю.

Функціонер заявив, що для Усика бій проти Кабаєла буде надзвичайно небезпечним. Його слова передає Seconds Out.

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Хто може перемогти Усика?

"Я вважаю, що Кабаєл – це його криптоніт. Думаю, усе, що приносить у ринг Агіт – це саме те, чого Усик не хотів би бачити", – сказав Браун.

Окрім того, менеджер відкинув спекуляції на тему слабкого виступу 39-річного українця у попередньому поєдинку проти Ріко Верховена. Він визнає, що Усик міг втратити конкуренцію, але водночас зазначив, що мало людей здатні перемогти Усика.

І не можна не віддати належне Верховену, тому що його виступ був неймовірним. У них був чудовий план на бій, і все було виконано ідеально. Чесно кажучи, зараз він входить у мою п'ятірку найкращих. Після такого виступу чому б не поставити його в топ-5? Люди можуть сказати: "Та він же кікбоксер". Ні, я скажу вам, хто він такий – він ще й фантастичний боксер,

– додав Браун.

Усик – Кабаєл: що відомо про бій