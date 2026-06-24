Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума прокоментував потенційний розвиток подій у дивізіоні, зокрема можливі поєдинки з топовими боксерами, серед яких Усик і Кабаєл. Свої думки він висловив в інтерв'ю Sky Sports.

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Які плани в Ітауми?

Спорсмен заявив, що не виключає бою з Кабаєлом, якщо той отримає шанс поборотися за титул WBC у разі відмови Усика від пояса. Водночас сам Ітаума підкреслив, що спочатку має пройти іншого суперника – Філіпа Хрговича.

Якщо Усик не битиметься з Кабаєлом і відмовиться від титулу (WBC), я не проти зустрітися з Кабаєлом, якщо пройду Хрговича. На все воля Божа. Можливо, не цього року, але, ймовірно, наступного,

– сказав Ітаума.

Він також додав, що такий сценарій виглядав би привабливо і цілком реалістично в перспективі: "Думаю, це може статися наступного року. Це було б круто, хіба ні?".

Чому всі говорять про бій Усик – Кабаєл?

WBC затвердила цей бій як обов'язковий захист чемпіонського титулу для Усика та встановила дедлайн до 30 червня для підписання контракту. Якщо сторони не дійдуть згоди, організація проведе промоутерські торги, а у випадку відмови від поєдинку Усик може втратити свій чемпіонський пояс WBC.

Кабаєл є володарем титулу тимчасового чемпіона світу WBC та офіційним претендентом номер 1. Він активно публічно тисне на Усика: виходив до нього в ринг після бою з Верховеном, а також регулярно кидає виклики через соціальні мережі.

Бій Ітаума – Хргович: що відомо