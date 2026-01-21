Це не Вайлдер чи Ф'юрі: команда Усика розглядає непереможного боксера як можливого суперника

Непереможний боксер Агіт Кабаєл кинув виклик Олександру Усику. Спортсмен з Німеччини є обов'язковим претендентом для українця по лінії WBC.

Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів, що Кабаєл розглядається як один із можливих суперників українця. Про це повідомляє talkSPORT.

Що сказав Лапін про бій Усик – Кабаєл?

За його словами, зустріч досі непереможних боксерів була б великим поєдинком за європейськими мірками. Зокрема, він прокоментував те, що бій міг би відбутися у Німеччині.

Ми бачимо, як Німеччина реагує на ці бої, які стадіони вони можуть заповнити та наскільки сильним є цей ринок. Стилістично він (Кабаєл – 24 Канал) теж може бути непростим суперником. Тиск, темп, фізична сила. Це був би великий європейський бій із потужним бізнес-потенціалом,

– сказав Лапін.

Зверніть увагу. У попередньому бою, який відбувся 10 січня 2026 року, Кабаєл переміг польського боксера Дамяна Книбу технічним нокаутом у третьому раунді. Водночас Усик попередній бій провів у липні 2025 року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа.

Який контекст бою Усик – Кабаєл?

Нещодавно британський промоутер Франк Воррен, який представляє Кабаєла, висловив сподівання, що Усик погодиться провести бій з німцем. Саме він назвав Німеччину як країну, де міг би відбутися поєдинок.

Воррен нагадав, що Кабаєл є офіційним претендентом на пояс WBC, який утримує українець. Окрім того, як свідчать дані BoxRec, Усик є чемпіоном світу по версіях WBA та IBF.

Та восени 2025 року він втратив пояс WBO, адже відмовився від обов'язкового захисту поясу. Тим самим боксер з Криму втратив статус чинного абсолютного чемпіона світу.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл?