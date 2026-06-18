"Він уміє практично все": Усика застерегли від бою з потужним нокаутером

У попередньому поєдинку Олександр Усик пройшов через складне випробування проти Ріко Верховена, що призвело до суперечливої зупинки бою в 11-му раунді. Наступним же суперником українця може стати Агіт Кабаєл, і вже зараз від чемпіона світу чекають сильнішого виступу для того, щоб здолати німецького бійця.

Зокрема, колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що Усик у бою з Кабаєлом може зіткнутися з найнебезпечнішим випробуванням у своїй кар'єрі. Про це авторитетний експерт сказав на своєму ютуб-каналі.

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Хто може перемогти Усика

"Для Усика це буде дуже складний бій. Кабаєл потужно б'є, чудово працює по корпусу, вміє рухатися, боксувати другим номером, пресингувати та контратакувати. Він уміє практично все", – заявив Бредлі.

Експерт додав, що німець вже давно чекає свого шансу побитися за чемпіонський титул і припустив, що, можливо, саме зараз настав його час.

Окрім того, Бредлі пригадав слова Олександра Красюка, експромоутера Усика, який закликає боксера завершити спортивну кар'єру.

"Колишній промоутер Усика сказав йому: "Тобі варто завершити кар'єру, тому що якщо не підеш зараз, тебе можуть перемогти". Йому не сподобалося те, що він побачив у бою з Ріко", – зазначив ексбоксер.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл

Ймовірний поєдинок між Усиком і Кабаєлом обговорюють тривалий час, адже Світова боксерська рада офіційно зобов'язала українця провести захист поясу WBC проти німця. Якщо Олександр відмовиться, то може втратити титул.

Наразі Усик не дав чіткої відповіді, чи відбудеться поєдинок з Кабаєлом, тоді як Агіт наполягає, щоб українець урешті-решт ухвалив рішення. Однак деталі щодо зустрічі з'являться до кінця червня, адже команди спортсменів отримали від WBC 30 днів, щоб домовитися про бій.

Хоча команда Кабаєла наполягає, що поєдинок відбудеться у Німеччині вже восени, існує ризик, що Усик не погодиться на бій. Зокрема, відомий боксер Дерек Чісора переконаний, що для того, аби Олександр погодився на протистояння, йому повинні заплатити солідний гонорар.