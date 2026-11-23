Спортивний журналіст Сергій Пейчев порівняв ставлення українського суспільства до боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. За його словами, попри певні запитання до обох спортсменів, реакція українців на їхню поведінку суттєво відрізняється.

Він зазначив в інтерв'ю для 24 Каналу, що до Усика також є претензії, однак у критичні для країни моменти боксер, на його думку, поводився інакше, ніж Ломаченко.

Пейчев пояснив, чим Усик відрізняється від Ломаченка

Він також наголосив, що не варто очікувати від професійних спортсменів бездоганної обізнаності в політичних питаннях та ідеальних відповідей на всі суспільні запити.

До Усика, звісно, теж є питання, але він принаймні не мовчить, він відповідає і, в принципі, прославляє країну як може. Хоча, звісно, кожен зможе знайти якісь огріхи і в його кар'єрі. Усім сподобатися – це 100% неможливо,

– заявив журналіст.

Водночас Пейчев вважає, що внесок Усика у популяризацію України на міжнародній арені заслуговує на особливу повагу.

Він зробив дуже багато для того, щоб синьо-жовтий прапор майорів над аренами багатьох країн, щоб про Україну знали, щоб Україну підтримували. Тому йому за це величезний респект,

– підкреслив Пейчев.

Натомість ситуацію з Ломаченком журналіст назвав іншою, згадавши його публічну позицію, мовчання щодо окремих важливих для суспільства питань та спілкування з росіянами.

Що відомо про повернення боксерів

Ломаченко, який востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом та завоював пояс IBF у легкій вазі, готується відновити професійну кар'єру. Після оголошення про завершення виступів у червні 2025 року 38-річний боксер вирішив повернутися до спорту. Його повернення очікується у лютому 2027 року. Також повідомляється про створення ним власної промоутерської компанії та переїзд із родиною з України.

Усик востаннє проводив поєдинок у травні в єгипетській Гізі. Там український боксер переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

У червні Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси у надважкій вазі. Серед можливих планів українця на 2027 рік називають повернення до першої важкої ваги та бій із американцем Девідом Бенавідесом. Водночас раніше обговорювався поєдинок із Деонтеєм Вайлдером, однак переговори завершилися без домовленості через фінансові розбіжності.

Інтерес до третього бою з Усиком також продовжує виявляти британець Тайсон Ф'юрі.