Польський гігант назвав місце Усика у світовому боксі

Відомий польський боксер Маріуш Вах бився з низкою відомих боксерів світу, серед яких найвідомішими є Володимир Кличко й Тайсон Ф'юрі. Також гігант з Кракова ділив один ринг під час спарингів з Ентоні Джошуа.

Після недавнього поєдинку проти Тайсона Ф'юрі 46-річний Вах у коментарі Pro Boxing Fans поділився думками щодо майбутнього протистояння між Джошуа та "Циганським королем".

Вах зробив заяву про бій Джошуа – Ф'юрі та згадав Усика

Польський ветеран вважає, що британці зійдуться у битві за друге місце у світовому боксі. Вах заявив, що беззаперечним лідером світового рейтингу є непереможний Олександр Усик.

"Я був спаринг-партнером Ентоні Джошуа, і вважаю, що це буде дуже цікавий поєдинок. На мою думку, шанси у боксерів можуть бути 50 на 50. Я вважаю, що це буде боксерський поєдинок за друге місце у світовому рейтингу. Для мене номер один – це Усик, тож ми чекаємо, щоб побачити, хто стане другим", – сказав Маріуш.

Нагадаємо, Джошуа та Ф'юрі ще восени домовилися побитися у 2026 році. Однак перед очним протистоянням британці провели проміжні поєдинки та здобули дострокові перемоги.

Якщо Ф'юрі не мав проблем з Вахом, то "Ей-Джей" уник сенсації у бою проти Крістіана Пренги. На початку зустрічі Ентоні двічі опинився у нокдауні, проте в другому раунді нокаутував албанця.

Після перемоги Джошуа зробив заяву про Ф'юрі, пообіцявши "вирвати серце" свого суперника.

Додамо, що зустріч Джошуа – Ф'юрі має шанс бути титульною, адже на цьому наполягає менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун.