"Без вагань погодимося на бій проти Усика": промоутер Паркера відреагував на рішення WBO

Боксерська організація WBO офіційно зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти тимчасового чемпіона по цій лінії Джозефа Паркера. У команді новозеландського боксера вже відреагували на це рішення WBO.

Промоутер новозеландського боксера Девід Хіггінс розповів, що розмовляв із Джозефом Паркером після офіційного рішення WBO. Представник тимчасового чемпіона світу не впевнений, що прихильники боксу побачать бій Усик – Паркер найближчим часом, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Попри це Паркер в очікуванні цього шансу побитись із Усиком, а його команда без жодних вагань погодиться на цей двобій.

Не знаю, чи буде цей бій найближчим часом. Я поговорив з Джозефом Паркером, у нього є мрія побитися за титул чемпіона світу. Паркер готовий битися з будь-ким і будь-де. В нього мета – титул чемпіона світу. Паркер чекає та наполегливо тренується. Він в очікуванні свого шансу. Ми без вагань погодимося на цей бій,

– заявив Хіггінс.

Нагадаємо, що Усику дали 30 днів, аби домовитись про бій проти Паркера.

Таке рішення WBO не входило у плани Усика, який хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа. Не виключено, що Олександр відмовиться від бою проти Джозефа заради зустрічі з британцем, але при цьому втратить чемпіонський пояс. У такому випадку на кону реваншу Усик – Дюбуа не стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.

У команді українського боксера вже звернулись до Туркі Аль аш-Шейх, який може повпливати на організацію заради поєдинку за абсолютне чемпіонство.