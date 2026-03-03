"Все до цього йде": Красюк сказав, хто може стати суперником Усика після Верховена

Промоутер Олександр Красю вважає, що Олександр Усик може провести третій бій з Тайсоном Ф'юрі. Ба більше, він не відкидає, що фанати боксу побачать цей поєдинок у 2026 році.

В інтерв'ю ютуб-каналу "Тайк Майсон" експромоутер Усика заявив, що бій з Ф'юрі має комерційну складову. За його словами, реванш можна провести наприкінці 2026 року.

Усик – Ф'юрі: що Красюк сказав про реванш?

Красюк не впевнений, що для Усика бій з Ф'юрі цікавий зі спортивної точки зору, адже українець вже двічі був абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Але медійно, як каже промоутер, цей поєдинок – резонансний.

Ф'юрі каже, що не програв жодного бою Усику. І він уміє говорити,

– сказав він.

На думку Красюка, Ф'юрі хоче взяти реванш в Усика й має шанси на перемогу.

"Він мотивований – так само, як Усик був мотивований у першому бою. Ф'юрі сам казав: "Мене, крім грошей, нічого не цікавить". Воно так і вийшло. А зараз йому вже йдеться не лише про гроші – а про честь і статус", – додав промоутер.

Що далі для Усика та Ф'юрі?

Обидва боксери навесні 2026 року проведуть свої наступні поєдинки:

Тайсон після понад річної паузи повернеться на ринг 11 квітня у Лондоні, щоб зустрітися з росіянином Арсланбеком Махмудовим;

Усик 23 травня проведе захист титулу WBC в Гізі (Єгипет) проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена.

Раніше 39-річний українець заявив, що готовий до третього поєдинку з Тайсоном, якщо на кону знову буде звання абсолютного чемпіона світу. Нещодавно в інтерв'ю Андрію Бєднякову він підтвердив свої слова.

Це може статись, але ми повинні прийти до цього. Він хоче, я знаю, ми з менеджером його спілкувалися,

– заявив Усик.

Водночас 37-річний "Циганський король" зробив гучну заяву, сказавши, що Усик буде благати його про бій.

"Я можу гарантувати вам, що в кінці року він благатиме мене про бій. Адже "Циганський Король" приносить багато грошей. Той, хто б'ється зі мною, стає дуже багатим", – сказав Ф'юрі.

Френк Воррен, промоутер британця, підтвердив, що Тайсон прагне третьої зустрічі з Усиком. Однак він також може погодитися на зустріч з володарем титулу WBO Фабіо Вордлі, щоб знову стати чемпіоном світу.

Утім, експерти ставлять під сумнів, що третій бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться. Так, колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Баррі Макгіган сказав, що Тайсон на цьому етапі кар'єри вже мало чим може здивувати й повинен спершу довести самому собі, що все ще представляє серйозну силу.