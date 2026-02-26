Усик розчарував нового чемпіона світу – чому так сталося

Чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі заявив, що розчарований через можливий бій Олександра Усика. Британець обурений, що українець може зустрітися з кікбоксером Ріхо Верховеном.

Після пресконференції з Даніелем Дюбуа, яка відбулася 25 лютого, Вордлі сказав, що Верховен не заслуговує на бій з Усиком. Про це інформує Sky Sports.

Що Вордлі сказав про Усика?

Британець, який прагнув бою проти українця, розчарований таким розвитком подій. Хоча офіційного підтвердження про зустріч Усика та Верховена немає, Вордлі сказав, що це не "справжній виклик".

За словами спортсмена, зустріччю з Дюбуа та іншими поєдинками він довів, що хоче битися проти найкращих. Втім, Фабіо все ж зазначив, що 39-річний Усик заслужив право битися з тим, з ким хоче.

Я розумію та погоджуюся, що на цьому етапі кар'єри Усик заслужив право робити в цьому плані те, що хоче. Він заслужив становище, в якому може влаштовувати легкі бої,

– сказав британець.

Що далі для Вордлі?

Промоутер Френк Воррен розповів, що переможець бою Вордлі – Дюбуа, який відбудеться 9 травня у Манчестері, може пізніше цього року зустрітися з Тайсоном Ф'юрі або битися з Усиком, щоб знову об'єднати чотири титули чемпіона світу у важкій вазі.

Однак Ф'юрі, який відновив кар'єру після річної перерви, та Усик можуть битися один з одним втретє, про що час від часу заявляє команда "Циганського короля".

Усик і Тайсон – це великий бій. Я б переглянув це ще раз. У нас була дуже невимушена розмова з командою Усика з цього приводу,

– сказав Воррен.

Наступний бій Усика: що відомо?