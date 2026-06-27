У списку суперників Усика опинилися Двейн Джонсон і навіть Шакіл О'Ніл

Олександр Усик звільнив усі чемпіонські пояси, якими володів донедавна. Рішення боксера прокоментував колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

Українець підкреслив, що досягнення Усика в аматорах та професіоналах дозволяють йому мати звання найкращого боксера в історії. Ба більше, Гвоздик наголосив, що боксеру більше нічого доводити, повідомляє Sport-express.ua.

Дивіться також "Залишається справжнім чемпіоном": журналіст відреагував на рішення Усика відмовитися від поясів

Гвоздик прокоментував майбутнє Усика

Ексчемпіон не оминув увагою і питання, хто ж стане наступним суперником Усика. На думку Гвоздика, будь-який бій українця захочуть подивитися, тому вибір суперника не має значення.

Люди із задоволенням подивляться останній бій, хто б це не був – топовий атлет, голодний до перемог, чи зірка типу Дуейна Джонсона або Шакіла О'Ніла. Не має значення, бо, повторюся, вже усе доведено. Зараз, якщо Усик може, скажімо так, розважитися, отримати задоволення й при цьому заробити гроші, вийшовши ще раз у ринг, то чому б ні?,

– сказав спортсмен.

Він переконаний, що Усик, навіть без чемпіонських поясів, все одно буде бажаним суперником для багатьох.

"Бій з ним приносить багато грошей. Є можливість бути побитим і при цьому отримати, наприклад, десять мільйонів доларів або більше", – резюмував Гвоздик.

Що відомо про сенсаційне рішення Усика

Увечері 26 червня Усик повідомив про рішення звільнити чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA та IBF. При цьому 39-річний спортсмен зберіг титул чемпіона за версією журналу The Ring.

Олександр пояснив, що ухвалив це рішення, щоб інші боксери мали можливість побитися за звання чемпіона світу, зокрема Ентоні Джошуа.

За даними ЗМІ, Усик має два варіанти на наступний бій. Суперником ексчемпіона світу може стати Ріко Верховен, якого українець переміг нещодавно, або ж відомий боксер зі США Деонтей Вайлдер.