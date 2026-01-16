Український чемпіон фіналізує перемовини з промоутерською організацією, штаб-квартира якої розташована на Західному узбережжі США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Стіва Кіма.

Дивіться також "Усик вже не молодий": екстренер Дюбуа назвав боксера, який може зупинити українця

Що відомо про нових промоутерів Усика?

"Мені сказали, що чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик ось-ось підпише новий промоутерський контракт з молодою компанією, що базується на Західному узбережжі. Ця угода, найімовірніше, охопить завершальний етап його кар'єри рівня Залу слави", – написав інсайдер Стів Кім.

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Міжнародний зал боксерської слави створений, щоб вшанувати тих, хто вніс істотний внесок в цей вид спорту. Серед українців у Залі слави є брати Клички.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Хто був промоутером Усика?

Тривалий час промоутером Усика був Олександр Красюк, з яким українець здобув головні перемоги у своїй кар'єрі – став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій та важкій вагових категоріях. На своєму шляху Усик здолав таких зірок боксу, як Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі.

Влітку 2025 року Усик і Красюк несподівано припинили співпрацю перед поєдинком українця проти Даніеля Дюбуа. Коментуючи відносини з боксером, промоутер заявив, що вони залишилися друзями.

Хто наступний суперник Усика та коли бій?