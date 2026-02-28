"Він справжній король": Усик охарактеризував свого наступного суперника

Олександр Усик офіційно повідомив, що його наступний бій відбудеться 23 травня. Суперником українця стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.

Коментар українського боксера про наступного суперника на своїй сторінці у соцмережі Х опублікував Туркі Алалших. Поєдинок відбудеться в Гізі.

Як Усик охарактеризував Верховена?

Усик зазначив, що щиро поважає людей, які досягають вершин у спорті. Ріко – один із таких. Він великий атлет і потужний чемпіон. За словами Усика, бути чемпіоном – це не лише про пояси. Це роки важкої праці, дисципліни та віри.

Я поважаю його шлях — він справжній король кікбоксингу. Але це бокс — інша гра, зі своїми правилами та своїми королями. Я готовий і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у ринзі,

– зауважив українець.

Він додав, що цей поєдинок буде унікальним досвідом для обох спортсменів. Усик запевнив, що фанати також у захваті. Наближається велика ніч.

Що відомо про бій Усика та Верховена?

Олександр Усик повернеться на рингу після перемоги над Даніелем Дюбуа в липні 2025 року 23 травня 2026 року. Суперником українця став нідерландець кікбоксер Ріко Верховен. Поєдинок пройде на арені в Гізі в Єгипті.

На кону поєдинку стоятимуть боксерські титули чемпіона за версією WBC, WBA та IBF, якими володіє Усик. Верховен має рекорд у кікбоксингу 66-10. Однак у своїй кар'єрі він також мав один боксерський поєдинок й один бій у ММА.

