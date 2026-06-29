Усик на порозі нового виклику: у США заінтригували заявою про майбутнє боксера

Олександр Усик напередодні ухвалив сенсаційне рішення відмовитися від усіх чемпіонських титулів. У планах непереможного українця провести щонайменше ще один бій, однак не відомо, хто ж буде промоутером боксера та головне – суперником.

Президент промоутерської компанії Zuffa Boxing Дейна Вайт поділився думкою щодо наступного і, ймовірно, останнього поєдинку Олександра Усика. Його слова передає Sky Sports.

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Чи перейде Усик до Zuffa Boxing?

У коментарі Sky Sports Вайта, який також є главою UFC, запитали про майбутнє українського чемпіона після того, як Усик оголосив про відмову від усіх своїх чемпіонських поясів і заявив, що проведе ще лише один бій.

На запитання, чи може цей поєдинок відбутися під егідою Zuffa Boxing, Вайт коротко відповів: "Усе можливо".

Таку ж відповідь він дав і на запитання про потенційний бій Усика проти Деонтея Вайлдера.

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Хто стане суперником Усика

За даними ЗМІ, Усик має два варіанти на наступний бій – реванш проти Ріко Верховена, якого він переміг у травні, або ж поєдинок з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

Що цікаво, промоутер Едді Гірн розповів, що Усик і Вайлдер буцімто вже уклали угоду. За словами функціонера, Олександр хоче провести ще один великий бій.

Ідею цього поєдинку підтримав британський тренер Домінік Інгл. Він переконаний, що відмінність у стилях боксерів зробить цей бій видовищним.