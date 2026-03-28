"Звичайно, дивитимуся, мені подобається Усик": британський промоутер про бій Усик – Верховен

Бій між українським боксером Олександром Усиком та 36-річним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном запланований на 23 травня. Він пройде в місті Гіза, Єгипет.

Британський промоутер Френк Воррен підтвердив, що стежитиме за майбутнім поєдинком чемпіона WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Усика проти Верховена. Про це він розповів на ютуб-каналі The Stomping Ground.

Дивіться також Ітаумі сказали, яку умову треба виконати для реального бою з Усиком

Що сказав Воррен про бій Усика проти Верховена?

Воррен наголошує, що майже всі бої він переглядає або контролює, оскільки це безпосередньо стосується його професійної діяльності.

Звичайно, я дивитимуся. Мені подобається Усик. Мені подобається дивитися на його бої. Я працюю в боксерському бізнесі. Є дуже мало боїв, які я не дивлюся або вирішую не дивитися, тому що це бізнес, яким я займаюся,

– сказав промоутер.

Що відомо про бій Усик – Верховен?