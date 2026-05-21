Як подивитись бій Усик – Верховен

Уже 23 травня відбудеться бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном. На ринг суперники вийдуть у єгипетській Гізі на тлі величних пірамід.

Традиційно головний бій великого вечора боксу розпочнеться близько опівночі за українським, оскільки перед тим у Гізі буде андеркард, повідомляє 24 Канал. Подивитись бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном можна буде й з України.

Де можна подивитись бій?

Офіційним транслятором поєдинку між Олександром Усиком і Ріко Верховеном в Україні є ОТТ-платформа Київстар ТБ. Аби переглянути цей бій треба бути власником пакету Преміум HD. Його вартість складає 200 гривень.

Київстар ТБ доступний для перегляд з усіх гаджестів, що існують. Його можна переглянути на смарт-телевізорі, завантаживши спеціальний додаток Київстар ТБ із магазину додатків. Так само Київстар ТБ підтримують мобільні пристої IOS й Android. Додаток доступний для завантаження через Play Market й App Store, крім того бій можна переглянути й просто через персональний комп'ютер на сайті Київстар ТБ.

Однак Київстар ТБ не єдиний спосіб для перегляду бою в Україні. Також поєдинок буде доступний у глобального світового транслятора зустрічі Усика з Верховеном на DAZN. Ця система надає доступ до перегляду за системою pay per view.

Це означає, що глядачі можуть оплатити доступ винятково до цього бою українця з нідерландцем. Утім усе одно треба мати активну підписку на платформу, а ще оплатити окремо боксерську подію "Слава у Гізі" за 913 гривень.

Які головні деталі бою Усика проти Верховена?

Поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в Гізі. Спеціально для цієї події біля єгипетських пірамід побудували тимчасову арену, а подія має назву "Слава в Гізі". Суперником українського чемпіона є професійний кікбоксер, який проведе свій всього лише другій бій на боксерській арені.

Переможець бою в Гізі отримає спеціальний пояс від WBC, який називається "Король Нілу". Утім крім того Усик ризикує своїми чемпіонськими поясами WBC та WBA. Щоправда в разі його поразки вони не перейдуть у руки Верховену, оскільки він відсутній у боксерських рейтингах, вони стануть вакантними, й за них зможуть позмагатись інші претенденти.

Що говорять експерти перед боєм Усика проти Верховена?

У коментарі 24 Каналу екстренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський розповів, що Усик не має відчути ніяких проблем на ринзі. Багато хто говорить, що Верховен великий спортсмен. Утім він став великим у кікбоксингу, а українець перемагав не одного, й не двох великих боксерів.

Усика намагались зламати своїми ударами ледь не всі важковаговики, проти яких він бився. Усі їхні спроби були марними, в підсумку вони успіху не мали. Намагались Ф'юрі, Джошуа, Дюбуа. Намагались усі, але в жодного не вийшло,

– зазначив Сосновський.

Загалом у боксерському світі ледь не всі віддають перевагу Олександру Усику й перемогу Ріко Верховена називають дивом. Хоча дехто намагається знайти якості, завдяки яким Верховен переможе. Наприклад, американський боксер Джаррелл Міллер вирішив піти проти системи та поставити на перемогу Ріко.

"Верховен дуже вмілий спортсмен. Він зовсім не простий. Я почав стежити за кікбоксингом завдяки Верховену. Нідерландець феноменальний боєць і він зовсім не загубиться на боксерському рингу. Я особисто вірю в його перемогу", – зауважив американець.

Він додав, що з огляду на статистику, звісно, величезна перевага на боці Усика. Утім жоден аргумент не переконає Міллера поставити проти Верховена. Нехай це нерозумно та нелогічно, але американський боксер хоче побачити диво.

