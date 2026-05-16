"Він уже всього досяг": британський боксер висловив непопулярну думку про бій Усика з Верховеном
- Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена, що викликало неоднозначні реакції у боксерській спільноті.
- Деякі боксери, як Хамза Шіраз, підтримують рішення Усика, тоді як інші, як Карл Фроч і Лоуренс Околі, критикують це як несправедливе для спорту.
Олександр Усик проведе бій проти Ріко Верховена 23 травня в єгипетській Гізі на тлі величних пірамід. Цей поєдинок і досі викликає неоднозначні дискусії серед боксерської спільноти.
Уся річ у тому, що українець проведе бій проти кікбоксера, й це обурило багатьох спортсменів, тренерів й експертів із боксу. Утім британський боксер другої середньої ваги Хамза Шіраз в інтерв'ю для ютуб-каналу Playbook Boxing навпаки підтримав Усика в його прагнені зустрітитись із представником іншого виду спорту.
Що Шіраз сказав про бій Усика проти Верховена?
Шіраз зазначив, що українець досягнув у боксі такого рівня, що має право робити все, що забажає в цьому виді спорту. Йому тут більше нічого доводити. Він двічі переміг Ентоні Джошуа, він двічі переміг Даніеля Дюбуа, він двічі переміг Тайсона Ф'юрі.
Йому вдалось стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, а перед тим у важкій вазі. Він досягнув геть усього. Усі бійці мріють і працюють заради того, щоб опинитись у його становищі. Тож, Усик має повне право робити те, що йому заманеться,
– зауважив британець.
Він продовжив, що в нього немає жодного аргументу проти можливості проведення бою між українцем і нідерландцем. Усик може сприймати цей поєдинок, як джерело натхнення та мотивації, чого йому нині не дасть жоден інший боксер у світі. Усі хочуть стати таким, як він, і робити все, що йому хочеться.
Хто критикує поєдинок між Усиком і Верховеном?
Інший британський боксер Карл Фроч навпаки дуже незадоволений тим, що такий поєдинок матиме місце у світовій історії боксу. В інтерв'ю ютуб-каналу Froch On Fighting він наголосив, що проведення цього бою є несправедливим.
"Найбільше в цій ситуації не в захваті Кабаєл. Він не липовий претендент на титул. Він чекає на свій шанс уже цілу вічність. А тепер він зобов'язаний чекати ще трохи довше, бо Усик вирішив битись із кікбоксером, це дуже недобре для спорту", – підкреслив британець.
За його словами, Усик проводить поєдинок проти кікбоксера, про якого у світі боксу взагалі ніхто нічого ніколи не чув. Він узагалі не розуміє, як кікбоксери можуть переходити в бокс. Однак Усик хотів легкого суперника, й він отримав легкого суперника.
Не в захваті від цієї події колишній чемпіон світу Лоуренс Околі. У коментарі для ютуб-каналу talkSPORT Boxing він висловив думку, що йому цей бій дуже нагадує протистояння Тайсона Ф'юрі з зіркою ММА Френісос Нганну.
Це найбезглуздіше, що може бути. Мені не хотілось би вказувати, що робити Усику, але я боюсь, що після цього бою він знову візьме тривалу паузу й не буде захищати пояс. Дуже не хочеться, щоб наступний бій Усика відбувся аж за рік,
– сказав Околі.
Варто додати, що Ріко Верховен має величну кар'єру в кікбоксингу. Утім у боксі він провів усього один бій проти маловідомого опонента. Нідерландця немає взагалі в рейтингу WBC, тож він узагалі не мав би битись за пояс цієї організації.
Останні новини про бій Усика проти Верховена: коротко
- Усик розкрив секрет, яким дуже здивував Верховена. Виявляється, українець також займався кікбоксингом, хоча не на такому рівні, як нідерландець.
- Усик і Верховен проведуть бій за 2 пояси. На кону будуть титули WBC та WBA, але з певним нюансом.
- Верховен спеціально для бою з Усиком завершив кар'єру в кікбоксингу. Він вважає це головним викликом свого життя.