Хто стане "Королем Нілу": у WBC продемонстрували пояс, за який битимуться Усик і Верховен

Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. Він відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі на тлі пірамід.

Перед цим поєдинком президент боксерської організації WBC Маурісіо Сулейман у своєму інстаграмі показав, як виглядатиме спеціальний пояс, за який битимуться Верховен й Усик. Він має назву "Король Нілу".

Як виглядає пояс, за який битимуться Усик і Верховен?

Боксерська організація WBC виготовила до поєдинку кікбоксера Ріко Верховена з Олександром Усиком спеціальний пам'ятний пояс. Усе через те, що організація, хоч і санкціонувала поєдинок українця проти фактично представника іншого виду спорту, як добровільний захист, він усе ж вважається "спеціальною подією".

На своїй сторінці в інстаграм очільник організації WBC продемонстрував, як саме виглядає пояс "Король Нілу"

Які суперечки щодо поясу в поєдинку Верховена проти Усика існували?

Поєдинок нідерландця й українця викликав серйозні суперечки в боксерському світі через статус титулу WBC. Найбільше дискусій було про те, наскільки правомірним узагалі є добровільний захист Усиком свого поясу проти представника іншого виду спорту, адже в боксі є багато претендентів на титул.

Зокрема, наступним у черзі на бій за пояс WBC був Агіт Кабаєл. Поєдинок Усика з Верховеном позбавив німця цього права зараз, що теж викликало багато критики. Також масла у вогонь додавав той факт, що для нідерландця це всього другий поєдинок на боксерському ринзі.

Щойно було оголошено про цей бій повідомлялось, що на його кону не стоятиме титул WBC. Однака пізніше рада організації санкціонувала поєдинок, як добровільний захист. Утім пізніше WBC повідомила, що виготовить для поєдинку спеціальний пояс.

