"Я знаю чітку дату, коли піду з рингу": Усик озвучив плани на майбутнє

Олександр Усик повідомив, що знає чітку дату, коли завершить боксерську кар'єру. Він розповів, які в нього плани на майбутнє.

Відповідний допис Олександр Усик зробив у телеграм-каналі Usyk 17 Promotions. Щоправда конкретної дати свого останнього бою українець не назвав.

Цікаво Найстрашніший нокаутер США наблизився до Усика: з'явилися нові деталі поєдинку

Які плани на майбутнє озвучив Усик?

Усик зауважив, що готує нове покоління українських боксерів, чия рука на рингові буде вгорі. Він обіцяє допомогу спортсменам у цьому. Щодо своєї кар'єри він сказав, що знає, коли вона завершиться.

Я знаю чітку дату, коли піду з рингу,

– заявив український боксер.

Слід нагадати, що раніше Усик анонсував, що його промоутерська компанія проведе в Україні вечір боксу навесні. Утім наразі невідомі деталі цієї події. Усик обіцяв пізніше оголосити час та місце. А також повідомити, хто битиметься в головному поєдинку вечора, а хто в андеркарді.

Що відомо про наступний бій Усика?

Наразі офіційно невідомо, з ким та коли свій наступний бій проведе Усик. Довкола цього існує багато чуток і коментарів. Зокрема, Тайсон Ф'юрі перед своїм поверненням на ринг на пресконференції заявив, що Усик скоро благатиме його про третій бій між ними.

Крім того, британець розкритикував можливість бою українця проти Кабаєла. Ф'юрі назвав цей поєдинок нікому не цікавив. Натомість Ітаума висловив бажання зустрітись із українцем, але зауважив, що не знає, чи був би цікавим для Усика поєдинок із ним.

Останні новини про Олександра Усика: коротко