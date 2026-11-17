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Серед них – протистояння з британцем Тайсоном Ф'юрі та бій із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Кадри з тренування з'явилися на ютуб-каналі Usyk 17.

Усик показав відео спарингу із Хасановичем

Під час тренування в куті Усика працювали тренер Єгор Голуб і польський фахівець Якуб Чицький. За ходом спарингу також спостерігав спортивний директор українського боксера Сергій Лапін.

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Хасанович має зріст 206 сантиметрів. Його професійний рекорд – 11 перемог, одна поразка та одна нічия, дев'ять поєдинків він завершив нокаутом. Нещодавно серб підписав контракт із промоутерською компанією Sullivan Management. Наприкінці жовтня він здобув дострокову перемогу над Дінелом Фейзичем, зупинивши суперника у другому раунді.

Спаринг Усика та Хасановича: дивіться відео

Сам Усик наразі перебуває на паузі у виступах. Українець уже окреслив плани щодо завершального етапу професійної кар'єри, який може відбутися у 2027 році.

Останній на цей момент поєдинок Усик провів 23 травня біля пірамід Гізи в Єгипті. Тоді він переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Серед можливих суперників українця у 2027 році називають американця Девіда Бенавідеса. Також обговорюють варіант третього поєдинку з Ф'юрі. Раніше команда Усика розглядала можливість бою з Деонтеєм Вайлдером, однак переговори не завершилися домовленістю.