Олександр Усик / Фото Getty Images
Українець Олександр Усик опублікував відео із сербським боксером Санелом Хасановичем. Він є постійним спаринг-партнером українського спортсмена та допомагав йому готуватися до семи поєдинків на професійному рингу.
Серед них – протистояння з британцем Тайсоном Ф'юрі та бій із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Кадри з тренування з'явилися на ютуб-каналі Usyk 17.
Усик показав відео спарингу із Хасановичем
Під час тренування в куті Усика працювали тренер Єгор Голуб і польський фахівець Якуб Чицький. За ходом спарингу також спостерігав спортивний директор українського боксера Сергій Лапін.
Хасанович має зріст 206 сантиметрів. Його професійний рекорд – 11 перемог, одна поразка та одна нічия, дев'ять поєдинків він завершив нокаутом. Нещодавно серб підписав контракт із промоутерською компанією Sullivan Management. Наприкінці жовтня він здобув дострокову перемогу над Дінелом Фейзичем, зупинивши суперника у другому раунді.
Спаринг Усика та Хасановича: дивіться відео
Сам Усик наразі перебуває на паузі у виступах. Українець уже окреслив плани щодо завершального етапу професійної кар'єри, який може відбутися у 2027 році.
Останній на цей момент поєдинок Усик провів 23 травня біля пірамід Гізи в Єгипті. Тоді він переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.
Серед можливих суперників українця у 2027 році називають американця Девіда Бенавідеса. Також обговорюють варіант третього поєдинку з Ф'юрі. Раніше команда Усика розглядала можливість бою з Деонтеєм Вайлдером, однак переговори не завершилися домовленістю.
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