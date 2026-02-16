У всьому винен Усик: Вайлдер вперше розповів, чому не відбувся їхній бій

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер виступив зі звинуваченнями на адресу Олександра Усика. Американський боксер запевняє, що українець винен у тому, що їх бій не відбувся.

40-річний Вайлдер у коментарі World Boxing News висловився про можливий бій з чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Усиком. Наприкінці 2025 року українець кинув виклик ексчемпіону WBC.

Що Вайлдер сказав про бій з Усиком?

Сторони офіційно так і не дійшли згоди щодо протистояння, а Вайлдер поклав відповідальність за це на команду Усика. Він поскаржився, що в таборі українця не було чіткої дати й місця проведення бою.

Усе це залишалося невизначеним. А час, як відомо, іде – тік-так. Я не можу просто сидіти й чекати,

– сказав боксер.

Вайлдер додав, що в його спільних з командою планах повернутися на вершину боксу в надважкій вазі.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?

39-річний Усик у 2025 році провів тільки один бій. У липні він вдруге в кар'єрі нокаутував Даніеля Дюбуа та знову об'єднав усі чемпіонські титули в надважкій вазі.

Та восени українець втратив пояс WBO, адже відмовився проводити обов'язковий захист. У грудні боксер заявив, що в його планах на 2026 рік провести бій з Вайлдером.

Це одне з найвідоміших імен. Це топ-боєць останніх 10 років. Для мене це чудовий бій,

– сказав Усик у коментарі Ring Magazine.

Щоб цей бій відбувся, у WBC дозволили Усику провести добровільний захист титулу. За це рішення президент організації Маурісіо Сулейман та сам спортсмен опинилися під критикою.

Втім, протистояння, ймовірно, не відбудеться: у квітні Вайлдер зустрінеться з Дереком Чісорою. Ба більше, британський боксер є фаворитом як на папері, так і на думку низки експертів, що ставить під сумнів поєдинок Деонтея з українцем.

До речі. За даними BoxRec, Вайлдер провів 49 поєдинків на профі-рингу. У його активі 44 перемоги (43 нокаутом), 4 поразки та одна нічия.

Що далі для Усика?