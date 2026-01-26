Вайлдер може втратити бій з Усиком: американець вже був у подібній ситуації

Деонтей Вайлдер битиметься проти Дерека Чісори перед протистоянням з Олександром Усиком. Сторони фіналізують деталі угоди щодо проведення поєдинку.

Проте через поєдинок американця із Чісорою бій між Усиком та Вайлдером опинився під загрозою зриву. Про це повідомляє iFL TV.

Читайте також "Шанс є майже з усіма": колишній чемпіон світу обрав суперника для Кличка

Чому бій Усик – Вайлдер може не відбутися?

За інформацією джерела, бій між Вайлдером та Чісорою планують провести 4 квітня 2026 року у Лондоні. "Бронзовий бомбардувальник" битиметься з Усиком лише у тому випадку, якщо переможе британського боксера.

У разі поразки Вайлдера гучний бій з українським чемпіоном у 2026 році не відбудеться. Раніше американський боксер потрапляв у подібну ситуацію декілька років тому.

У 2024 році у Деонтея був запланований бій проти Ентоні Джошуа. Однак напередодні він прийняв поєдинок з Джозефом Паркером, у якому поступився візаві з Нової Зеландії, а поєдинок з "Ей Джеєм" зірвався.

Нагадаємо, що Усик теж не збирається про чекати Вайлдер. Українець може провести бій з іншим відомим боксером.

З ким може побитися Усик?

Авторитетний інсайдер Ден Рафаель повідомив, що Усик може провести захист титулу у бою з колишнім чемпіоном світу – Енді Руїсом-молодшим. Якщо українець програє, то відповідно поєдинок з Вайлдером не відбудеться.

Усик – Вайлдер: що відомо про бій?