"З Усиком це не спрацює": у ЗМІ розповіли, що Вайлдер робитиме у бою з українцем
- Американські ЗМІ вважають, що Деонтей Вайлдер покладатиметься на свій удар у бою з Олександром Усиком, хоча це може не спрацювати.
- Усик вирішив битися з Вайлдером, оскільки вважає його одним із топових бійців останнього десятиліття.
Олександр Усик планує битися проти Деонтея Вайлдера. Бій за участі українського боксера може відбутися вже у цьому році.
Американські ЗМІ припустили, як діятиме Вайлдер у можливому бою проти Усика. Про це повідомляє 24 каналі із посиланням на Boxing News 24.
Що робитиме Вайлдер у бою з Усиком?
Експерти вважають, що американський боксер досі вірить у свій удар і те, що його права рука залишається одним із головних аргументів. Однак у виданні наголосили, що Усик за останній час здолав усю еліту, а американець навпаки регресував.
З Усиком це не спрацює. Але для Деонтея це буде не просто ще одна поразка. У разі невдачі з Усиком він перетвориться на боксера, якого виставлятимуть проти перспективних супертяжів,
– вважають експерти.
Раніше Усик висловився про Вайлдера. Зокрема, український боксер пояснив, чому вирішив битися з американським супертяжем.
Чому Усик вирішив битися із Вайлдером?
У коментарі Ring Magazine Усик наголосив, що Вайлдер входить у топ-10 найкращих бійців за останні часи, що вплинуло на його рішення.
"Це одне з найвідоміших імен. Це топбоєць останніх 10 років. Для мене це чудовий бій", – сказав Усик.
Що відомо про бій між Усиком та Вайлдером?
Як пишуть ЗМІ, бій Усик – Вайлдер може відбутися у Саудівській Аравії або США. Орієнтовна дата проведення поєдинку – кінець зими або ж початок весни 2026 року.
Нещодавно у команді Усика розповіли, коли виникла ідея проведення бою з Вайлдером. Боксери могли зустрітися на рингу набагато раніше.
Також раніше Вайлдер зробив гучну заяву щодо бою з Усиком. Американський боксер заявив, що готовий нокаутувати українського чемпіона.