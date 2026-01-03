"З Усиком це не спрацює": у ЗМІ розповіли, що Вайлдер робитиме у бою з українцем

Олександр Усик планує битися проти Деонтея Вайлдера. Бій за участі українського боксера може відбутися вже у цьому році.

Американські ЗМІ припустили, як діятиме Вайлдер у можливому бою проти Усика. Про це повідомляє 24 каналі із посиланням на Boxing News 24.

Що робитиме Вайлдер у бою з Усиком?

Експерти вважають, що американський боксер досі вірить у свій удар і те, що його права рука залишається одним із головних аргументів. Однак у виданні наголосили, що Усик за останній час здолав усю еліту, а американець навпаки регресував.

З Усиком це не спрацює. Але для Деонтея це буде не просто ще одна поразка. У разі невдачі з Усиком він перетвориться на боксера, якого виставлятимуть проти перспективних супертяжів,

– вважають експерти.

Раніше Усик висловився про Вайлдера. Зокрема, український боксер пояснив, чому вирішив битися з американським супертяжем.

Чому Усик вирішив битися із Вайлдером?

У коментарі Ring Magazine Усик наголосив, що Вайлдер входить у топ-10 найкращих бійців за останні часи, що вплинуло на його рішення.

"Це одне з найвідоміших імен. Це топбоєць останніх 10 років. Для мене це чудовий бій", – сказав Усик.

Що відомо про бій між Усиком та Вайлдером?