Усик – Вайлдер: відомий експерт назвав фаворита бою

Олександр Усик може провести свій прощальний поєдинок проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Цей бій розглядається як один із головних варіантів для грандіозного шоу українського боксера під символічною назвою "Останній танець" (Last Dance), а можливою датою події наразі вважається березень 2027 року.

Своїми оцінками щодо потенційного протистояння вже діляться експерти. Зокрема, автор ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко в інтерв'ю для 24 Каналу назвав українця беззаперечним фаворитом.

Хто переможе в можливому бою Усик – Вайлдер

Американець залишається єдиним топовим надважковаговиком своєї епохи, з яким Усик ще не перетинався в рингу після своїх тріумфів над Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Якщо буде бій Усик – Вайлдер, то Усик є величезним фаворитом. Вайлдер уже, скажімо так, далеко не торт, це вже збитий льотчик, тому шанси в моїх очах десь 80 на 20 на користь Олександра. Єдиний аргумент Вайлдера – це його потужний, сильний удар, такий гарматний, але він дуже помітний, і я думаю, що Олександр зможе його нівелювати,

– сказав Діденко.

Попри те, що команда українця паралельно розглядає можливість проведення трилогії проти Ф'юрі, саме бій проти "Бронзового бомбардувальника" в США наразі називають пріоритетним варіантом.

Обидва боксери підходять до ймовірного протистояння після перемог. Усик у своєму останньому поєдинку достроково здолав зірку кікбоксингу Ріко Верховена в Єгипті. Вайлдер, своєю чергою, у квітні переміг роздільним рішенням суддів британського боксера Дерека Чісору в Лондоні.