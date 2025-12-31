Він не повернеться, – Ф'юрі зробив заяву щодо бою Усик – Вайлдер

Олександр Усик визначився з наступним суперником. Він хоче битися проти Деонтея Вайлдера у 2026 році.

Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо бою Усик – Вайлдера. Зокрема, "Циганський король" розповів навіщо українському боксеру цей поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.

Що сказав Ф'юрі про бій Усик – Вайлдер?

Британець заявив, що він вплинув на Усика. На його думку, після поєдинків з ним, у яких український боксер отримав великі гонорари, він тепер буде шукати лише комерційно вигідні бої.

Після боїв зі мною та великих гонорарів він не повернеться до поєдинків за копійки. Тому він шукає відомі імена та хоче битися з Вайлдером,

– сказав Тайсон.

Раніше Вайлдер виступив із заявою щодо бою проти Усика. Американський боксер розповів, як перемогти українця.

Що сказав Вайлдер про бій з Усиком?

Вайлдер у коментарі IBA Boxing заявив про те, що йому потрібно бути розумним та швидким, щоб здолати Усика. Американець наголосив, що він зайде в ринг та нокаутує суперника.

"Я відомий своєю потужністю, варто це продемонструвати. Я пройшов важкий шлях у своєму житті, але я повернувся і готовий здолати Усика", – сказав Вайлдер.

Що відомо про поєдинок Усика з Вайлдером?