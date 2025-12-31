Він не повернеться, – Ф'юрі зробив заяву щодо бою Усик – Вайлдер
- Тайсон Ф'юрі вважає, що після боїв з ним Усик шукатиме тільки комерційно вигідні поєдинки, тому хоче битися з Деонтеєм Вайлдером.
- Деонтей Вайлдер заявив, що для перемоги над Усиком йому потрібно бути розумним та швидким, і він готовий нокаутувати українського боксера.
Олександр Усик визначився з наступним суперником. Він хоче битися проти Деонтея Вайлдера у 2026 році.
Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо бою Усик – Вайлдера. Зокрема, "Циганський король" розповів навіщо українському боксеру цей поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.
Читайте також "Не хочу принизити": український боксер обрав найкращого серед братів Кличків і Майка Тайсона
Що сказав Ф'юрі про бій Усик – Вайлдер?
Британець заявив, що він вплинув на Усика. На його думку, після поєдинків з ним, у яких український боксер отримав великі гонорари, він тепер буде шукати лише комерційно вигідні бої.
Після боїв зі мною та великих гонорарів він не повернеться до поєдинків за копійки. Тому він шукає відомі імена та хоче битися з Вайлдером,
– сказав Тайсон.
Раніше Вайлдер виступив із заявою щодо бою проти Усика. Американський боксер розповів, як перемогти українця.
Що сказав Вайлдер про бій з Усиком?
Вайлдер у коментарі IBA Boxing заявив про те, що йому потрібно бути розумним та швидким, щоб здолати Усика. Американець наголосив, що він зайде в ринг та нокаутує суперника.
"Я відомий своєю потужністю, варто це продемонструвати. Я пройшов важкий шлях у своєму житті, але я повернувся і готовий здолати Усика", – сказав Вайлдер.
Що відомо про поєдинок Усика з Вайлдером?
Як пишуть іноземні ЗМІ, бій між Усиком та Вайлдером може відбутися у першій половині 2026 року. Наразі тривають перемовини щодо організації поєдинку у США або Саудівській Аравії.
Також Егіс Клімас висловився про бій Усика з Вайлдером. Менеджер українця назвав ймовірний термін та місце проведення протистояння.
Окрім того, Усик вчергове підтвердив наміри битися проти Вайлдера. "Кіт" розповів, коли відбудеться поєдинок.