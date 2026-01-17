Усик проти Вайлдера: ЗМІ розсекретили дату проведення бою за участі українця

Олександр Усик ухвалив рішення битися проти Деонтея Вайлдера. Наразі тривають перемовини щодо організації поєдинку між українським чемпіоном та американським боксером.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація щодо того, коли відбудеться бій Усик – Вайлдер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

Читайте також Усику обрали ідеального суперника замість бою з Вайлдером

Де та коли відбудеться бій Усик – Вайлдер?

За інформацією британського медіа, 11 липня 2026 року у Сан-Франциско має відбутися великий захід під відкритим небом на Civic Center Plaza. Очікується, що музичний фестиваль із фан-зоною планують об'єднати з боєм Усик – Вайлдер.

Окрім того, івент будуть безкоштовно транслювати на YouTube. Організатори наразі ведуть перемовини з командою Усика, щоб залучити українця. У разі домовленості цей поєдинок стане найбільш відвідуваним в історії боксу.

Раніше Усик висловився щодо бою проти Вайлдера. Він пояснив, чому хоче битися проти американського боксера.

Чому Усик хоче битися з Вайлдером?

Усик в інтерв'ю Ready to Fight заявив, що хоче битися з Вайлдером, адже він є єдиним із найсильніших боксерів сучасності, з яким йому не доводилося зустрічатися.

"У "великій трійці" були Джошуа, Ф’юрі та Вайлдер. Джошуа я побив два рази, Ф’юрі побив два рази, лишився один небитий – Вайлдер", – зізнався Усик.

Які останні новини, що стосуються Усика?