Бій Усик – Верховен на DAZN можна буде подивитися з українським коментарем

Поєдинок українського боксера Олександра Усика з кікбоксером Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в Єгипті поблизу пірамід Гізи. Міжнародну трансляцію бою забезпечить платформа DAZN.

Українську звукову доріжку додадуть до трансляції бою на платформі DAZN. Про це повідомив автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко.

Що відомо про українську доріжку бою Усик – Верховен на DAZN?

Українці за кордоном зможуть насолодитися боєм Усика проти Верховена з українським коментарем. Як повідомив журналіст, під час події DAZN відкриє окрему аудіодоріжку з українським коментатором.

Таке трапляється вкрай рідко. Раніше, на мою пам'ять, подібне було лише під бої Усика проти Тайсона Ф'юрі,

– зазначив Діденко.

Зазвичай українські сервіси за кордоном недоступні, і вболівальники змушені слухати лише англійський коментар. Однак під бої Усика роблять виняток, що, за словами Діденка, є "дуже круто".

Хто в Україні транслюватиме бій Усика проти Верховена?

Офіційним транслятором боксерського поєдинку в Україні стала онлайн-платформа "Київстар ТБ". Доступ до події отримають користувачі з підпискою на пакет "Преміум HD", а також ті, хто користується тарифами з розширеним спортивним контентом.

Орієнтовний початок головного бою запланований на 23:45 за київським часом.

"Київстар ТБ" транслюватиме не лише головний поєдинок, а й бої андеркарду, а також передматчеві заходи, включно з пресконференцією та зважуванням.

Що відомо про поєдинок Усика з Верховеном?

Українець захищатиме свої титули у незвичному боксерському поєдинку в Єгипті на тлі знаменитих пірамід Гізи, де посеред пустелі будують спеціальну арену. Його суперником стане 37-річна легенда кікбоксингу Верховен, який понад 12 років володів титулом чемпіона GLORY. Для нідерландця, якого тренує дядько Тайсона Ф'юрі – Пітер Ф'юрі, це буде лише другий бій у професійному боксі.

На кону стоятиме спеціальний пояс "Король Нілу", а також головні титули українця, проте світові боксерські організації виставили різні умови через те, що Верховен є представником іншого виду спорту: