Бій Усик – Верховен на DAZN можна буде подивитися з українським коментарем
- Бій Усика проти Верховена відбудеться 23 травня в Єгипті, трансляція на DAZN буде з українським коментарем.
- Офіційний транслятор в Україні – "Київстар ТБ", який покаже бій та передматчеві заходи.
Поєдинок українського боксера Олександра Усика з кікбоксером Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в Єгипті поблизу пірамід Гізи. Міжнародну трансляцію бою забезпечить платформа DAZN.
Українську звукову доріжку додадуть до трансляції бою на платформі DAZN. Про це повідомив автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко.
Дивіться також Хто стане "Королем Нілу": у WBC продемонстрували пояс, за який битимуться Усик і Верховен
Що відомо про українську доріжку бою Усик – Верховен на DAZN?
Українці за кордоном зможуть насолодитися боєм Усика проти Верховена з українським коментарем. Як повідомив журналіст, під час події DAZN відкриє окрему аудіодоріжку з українським коментатором.
Таке трапляється вкрай рідко. Раніше, на мою пам'ять, подібне було лише під бої Усика проти Тайсона Ф'юрі,
– зазначив Діденко.
Зазвичай українські сервіси за кордоном недоступні, і вболівальники змушені слухати лише англійський коментар. Однак під бої Усика роблять виняток, що, за словами Діденка, є "дуже круто".
Хто в Україні транслюватиме бій Усика проти Верховена?
Офіційним транслятором боксерського поєдинку в Україні стала онлайн-платформа "Київстар ТБ". Доступ до події отримають користувачі з підпискою на пакет "Преміум HD", а також ті, хто користується тарифами з розширеним спортивним контентом.
Орієнтовний початок головного бою запланований на 23:45 за київським часом.
"Київстар ТБ" транслюватиме не лише головний поєдинок, а й бої андеркарду, а також передматчеві заходи, включно з пресконференцією та зважуванням.
Що відомо про поєдинок Усика з Верховеном?
Українець захищатиме свої титули у незвичному боксерському поєдинку в Єгипті на тлі знаменитих пірамід Гізи, де посеред пустелі будують спеціальну арену. Його суперником стане 37-річна легенда кікбоксингу Верховен, який понад 12 років володів титулом чемпіона GLORY. Для нідерландця, якого тренує дядько Тайсона Ф'юрі – Пітер Ф'юрі, це буде лише другий бій у професійному боксі.
На кону стоятиме спеціальний пояс "Король Нілу", а також головні титули українця, проте світові боксерські організації виставили різні умови через те, що Верховен є представником іншого виду спорту:
WBC: Повністю схвалила бій як офіційний захист свого пояса.
WBA: Зарахує Усику успішний захист у разі перемоги. Якщо ж українець програє, пояс заберуть і оголосять вакантним, оскільки Верховен не входить до рейтингу організації.
IBF: Дозволила провести бій, але не вважає його титульним. Якщо Усик переможе – збереже пояс, але мусить захистити його протягом 180 днів. У разі програшу – титул IBF одразу стане вакантним.