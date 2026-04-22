Усик проти Верховена: де буде доступний бій і який канал його покаже
- Бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном відбудеться 23 травня біля пірамід Гізи в Єгипті і почнеться не раніше 23:45 за київським часом.
- Офіційним транслятором бою є стримінгова платформа DAZN, а вартість трансляції в Україні буде оголошено пізніше.
У суботу, 23 травня, біля пірамід Гізи в Єгипті відбудеться несподіваний поєдинок. Український боксер Олександр Усик зустрінеться з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Бій почнеться не раніше 23:45 за київським часом. 24 Канал розповість, де можна подивитися трансляцію та на якому каналі.
Де дивитися бій Усика проти Верховена?
Офіційним транслятором вечора боксу визначено стримінгову платформу DAZN, яка доступна й в Україні. Перегляд буде платним, а вартість трансляції повідомлять найближчим часом.
У той же час в Україні протягом останніх років прямі ефіри боїв Усика транслювалися на відеосервісі Megogo, проте компанія ще не оголосила, чи покажуть поєдинок проти Ріко.
Що відомо про Ріко Верховена?
Протягом 12 років він панував у важкій вазі ліги GLORY, встановивши рекорд за кількістю поспіль захищених титулів – 13 разів, пише mmafighting.
У професійному боксі має лише один поєдинок, що відбувся у 2014 році, який завершився перемогою нокаутом.
Бій під назвою "Glory in Giza" офіційно затверджений WBC як добровільний захист титулу чемпіона світу Усика у надважкій вазі.
За інформацією The Ring, спершу планувався поєдинок Верховена проти Ентоні Джошуа, але після аварії британця було прийнято рішення провести зустріч двох абсолютних чемпіонів у своїх дисциплінах – боксу та кікбоксингу.