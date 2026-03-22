Усик розглядає план "Б" через війну на Близькому Сході – про що мова

На Близькому Сході скасовують низку спортивних подій через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Олександр Усик розповів, чи розглядає інше місце для бою проти Ріко Верховена, окрім Єгипту.

Як відомо, бій Усика та Верховена має відбутися 23 травня у Гізі (Єгипет). В ефірі Суспільне Спорт боксер заявив, що команда розглядає запасний план на випадок непередбачуваних обставин.

Що Усик сказав про бій з Верховеном?

Боксер додав, що не думає про організацію майбутнього поєдинку, а зосереджений на тренуванні.

Команда 100 відсотків розглядає план "Б" – і та, яка організовує, і моя команда. Але я взагалі про це не думаю, я знаю, що мені треба виконувати тренування. Але якщо щось відбувається, то команда мені говорить, і я сприймаю це нормально, не нервую, у мене немає "Why???", я кажу: "ОК", просто йду молюся Господу Богу, і все,

– сказав спортсмен.

Попри те, що наступним суперником Усика буде кікбоксер, українець запевнив, що не змінив підготовку. Боксер зазначив, що серйозно готується як і до будь-якого іншого суперника.

Що відомо про наступний бій Усика?