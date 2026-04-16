"Сталася трагедія, і ми вирішили відмовитися від бою": суперник Усика зробив важливу заяву
- Ріко Верховен спочатку планував бій з Ентоні Джошуа, але аварія зірвала зустріч.
- Бій з Олександром Усиком був організований після скасування бою з Джошуа, і WBC санкціонувала цю зустріч.
Наступним суперником Олександра Усика буде кікбоксер Ріко Верховен, бій з яким відбудеться 23 травня. Нідерландець розповів, як вдалося організувати поєдинок за титул WBC з українським чемпіоном.
Верховен розповів, що спершу планував бій не з Усиком, а проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. Про це повідомляє The Ring.
Хто мав стати суперником Верховена замість Усика?
Та, як зазначив Ріко, зустріч з "Ей-Джеєм" зірвалася через трагічну аварію, в яку британський боксер потрапив у Нігерії наприкінці грудня 2025 року.
Спочатку обговорювався варіант із Джошуа, але після тієї трагедії ми вирішили відмовитися від бою і почали шукати інші можливості,
– сказав кікбоксер.
Довідка. Як повідомляє Daily Mail, смертельна аварія з Джошуа сталася 29 грудня. Унаслідок ДТП загинули два пасажири автомобіля Lexus – Роберт Латц і Сіна Гамі, які були друзями боксера. Сам спортсмен отримав незначні травми, але був швидко виписаний з лікарні.
Верховен додав, що після того, як бій з Джошуа став неможливим, виникла ідея провести поєдинок двох абсолютних чемпіонів світу з різних видів спорту.
Я довго був абсолютним чемпіоном у кікбоксингу, він (Усик – 24 Канал) – у боксі. І коли ми це запропонували, відповідь була одразу позитивною,
– сказав нідерландець.
Як відомо, Світова боксерська рада санкціонувала зустріч Усика та Верховена. Кікбоксер зазначив, що WBC – це єдина боксерська організація, яка визнає кікбоксинг і муай-тай.
"Саме тому вони бачать у мені цінного суперника для Усика, враховуючи мої досягнення", – резюмував Ріко.
Що відомо про бій Усик – Верховен?
- Про поєдинок бійців, який відбудеться біля пірамід у Гізі (Єгипет) офіційно оголосили наприкінці лютого. Для Усика це буде перший бій з липня 2025 року, коли він нокаутував Даніеля Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном світу.
- Щодо Верховена, то кікбоксер тільки вдруге в кар'єрі одягне боксерські рукавички. Попередній бій Ріко за правилами боксу відбувся у 2014 році.
- Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу заявив, що Усик не матиме проблем у бою проти Верховена через велику різницю у спеціалізації спортсменів.
- Фахівець наголосив, що Ріко має мінімальний досвід у профі-боксі та бився з опонентом, який не відповідає рівню топових важковаговиків.
- Також експерт підкреслив, що у боксерському поєдинку нідерландець не зможе використовувати свою головну перевагу – удари ногами.