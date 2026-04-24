Верховен розкрив плани на кар'єру, щойно переможе Усика

Кікбоксер Ріко Верховен 23 травня вийде на ринг біля пірамід Гізи, щоб перевірити свої сили в бою з об'єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком. За місяць до поєдинку нідерландець зробив амбітну заяву.

Верховен, який проведе тільки другий бій за правилами боксу, сказав виданню The Ring, що його повернення на ринг – це не просто одноразовий виставковий поєдинок. Спортсмен планує продовжувати кар'єру боксера, щойно стане першим, хто переможе триразового беззаперечного чемпіона.

Що Верховен сказав про бій з Усиком?

За його словами, зустріч з Усиком – це лише початок його кар'єри боксера.

Я тут, щоб залишитися як боксер, і цей бій – лише верхівка айсберга, це лише початок,

– сказав Ріко.

На запитання, чого ще він сподівається досягти після цього бою, кікбоксер відповів, що не зосереджується на тому, що буде далі. Він наголосив, що наразі його завдання – це Усик.

"Побачимо, що буде потім. Для мене зараз це єдине завдання, і я хочу переписати історію", – додав нідерландець.

Ріко підкреслив, що його перевага полягає в тому, що він представник іншого виду спорту, а також більший за свого суперника.

Я повністю розумію всю ситуацію та динаміку, в якій ми перебуваємо. Він ніби непереможний. Яка чудова нагода для мене показати, що він не такий вже й непереможний,

– заявив Верховен.

Усик – Верховен: головне про бій

Зустріч Усика та Верховена офіційно санкціонувала Світова боксерська рада, дозволивши українцю провести добровільний захист чемпіонського поясу WBC. Цей титул Олександр здобув у 2024 році завдяки перемозі над Тайсоном Ф'юрі.

Нещодавно спортсмени вперше зустрілися, провівши спільну пресконференцію. Бійці зробили кілька заяв, а також зустрілися у напруженій дуелі поглядів.

